Медики диагностировали британцу рак после появления необычного симптома Metropoles: медики выявили опухоль мозга у британца из-за жалоб на запах хлорки

Житель Великобритании Сэм Суриакумар обратился к врачам после появления странного симптома — постоянного ощущения запаха хлорки или аммиака. Как сообщает издание Metropoles, это необычное обонятельное расстройство оказалось признаком развивающейся опухоли головного мозга.

Первоначально 40-летний мужчина списывал странные запахи на недавнюю уборку в доме, однако, когда симптом проявился в метро и вызвал сильный приступ головокружения, его госпитализировали. Медицинское обследование выявило доброкачественную опухоль, которая, однако, могла перерасти в злокачественную.

Он начал чувствовать запах прямо в метро, у него начался приступ. В больнице врачи диагностировали ему опухоль головного мозга, — отмечает издание.

По словам врачей, подобные обонятельные галлюцинации (фантосмии) являются характерным симптомом. Они появляются при неврологических нарушениях и опухолях мозга.

Ранее сообщалось, что клетчатка способствует регулярной работе кишечника, защищает сердце и сосуды, а также снижает риск развития рака. Исследования показали, что диета с высоким содержанием этого элемента также помогает контролировать уровень сахара в крови, снижает холестерин и способствует поддержанию веса.