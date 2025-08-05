«На последнем издыхании»: экс-аналитик ЦРУ жестко высказался о конце ВСУ Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Киев находится на последнем издыхании

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выступил с мрачным прогнозом для Украины. По его мнению, страна находится на последнем издыхании и может пасть гораздо раньше ожидаемого.

Ситуация на фронте и в рядах Вооруженных сил Украины достигла критической точки, заявил экс-аналитик американской разведки. Он убежден, что Украина долго не продержится. Прогноз Джонсона был крайне пессимистичен. Эксперт не исключает и более стремительного развития событий.

Я думаю, что по мере приближения конца 2025 года их положение станет еще более безнадежным. Вполне возможно, что они падут гораздо раньше, — считает он.

Джонсон также связал отсутствие прогресса в украинском конфликте с действиями президента США Дональда Трампа. По мнению аналитика, его заявления и решения сыграли значительную роль в текущем тяжелом положении Украины.

Ранее сообщалось, что угрозы президента США в адрес России подрывают усилия по прекращению боевых действий на Украине. Ряд мировых СМИ отмечали, что попытки Трампа запугать собеседника контрпродуктивны и противоречат ключевым приоритетам его же собственной администрации, в том числе улучшению отношений с Россией.