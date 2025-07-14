Умер режиссер Александр Митта: что известно, причина смерти, последние дни

На 93-м году жизни умер кинорежиссер Александр Митта, сообщил его сын Евгений на своей странице в социальной сети. Что стало причиной смерти, какими были последние дни Митты?

Из-за чего умер Митта, последние дни

Официально причина смерти не раскрывается. Известно, что 92-летний Митта боролся с онкологическим заболеванием.

«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», — написал Евгений.

Последние две недели Митта провел в медучреждении. Дата и место прощания еще не объявлены.

Telegram-канал SHOT сообщил, что причиной смерти режиссера мог стать рак почки. По его информации, Митта ушел из жизни ночью в хосписе, а последние дни находился в состоянии сопора (глубокое угнетение сознания, при котором невозможно речевое общение с больным. — NEWS.ru). По данным канала, Митта долгое время находился на паллиативном лечении из-за ухудшающегося самочувствия, также он принимал сильнодействующие обезболивающие.

2 июля стало известно о госпитализации Митты, это подтверждал его помощник Геннадий Иванов.

«Сейчас мы знаем, что Александр Наумович в больнице. Больше никакой информацией не располагаю», — рассказал он.

11 мая также сообщалось о критическом состоянии режиссера, об этом писал Telegram-канал Mash. По данным источника, Митта жаловался на сильные ноющие боли в ногах, особенно при движении и поворотах. Также отмечалось, что у кинематографиста образовались открытые раны, которые нужно было постоянно перевязывать.

Александр Митта на съемках фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» Фото: Анатолий Ковтун/ТАСС

Чем известен Митта

Александр Митта (настоящая фамилия — Рабинович) родился 28 марта 1933 года в еврейской семье автоинженера и домохозяйки. Изначально пошел по стопам отца и выбрал учебу на инженерно-строительном факультете МИСИ им. В. В. Куйбышева. Затем, в 1960-м, он поступил во ВГИК в мастерскую Михаила Ромма.

В большом кино Митта дебютировал в 1961 году с картиной «Друг мой, Колька!». В 1965 году он снял подростковую драму «Звонят, откройте дверь», в которой приняла участие 12-летняя Елена Проклова и с которой на международный уровень вышел сам Митта. Картина была представлена на Венецианском кинофестивале, откуда увезла Гран-при.

Следующей работой Митты становится мелодрама «Гори, гори, моя звезда» с участием советских селебрити: Олега Табакова, Евгения Леонова, Олега Ефремова и Нонны Мордюковой.

Настоящей сенсацией стал вышедший в 1979 году первый для советского кино фильм-катастрофа Митты «Экипаж» с Леонидом Филатовым, Георгием Жженовым и Александрой Яковлевой.

В 2000 году на экраны вышел мини-сериал Митты «Граница. Таежный роман» — один из важнейших проектов начала нулевых. Он также зажег много новых имен: именно после выхода «Границы» массовый зритель узнал Ренату Литвинову, Андрея Панина, Ольгу Будину и Марата Башарова.

Режиссер Владимир Бортко заявил NEWS.ru, что Митта запомнится одним из самых грамотных людей в кино.

«Я читал его книги, слушал его. Это был один из самых, я бы сказал, грамотных и образованных людей в кино. Это был теоретик кино. Все мы смертны. Очень грустно. Нас все меньше», — отметил Бортко.

Режиссер Николай Лебедев сообщил, что Митта был уникальным художником и экспериментатором в кино.

«Картины Митты, в отличие от тех псевдоклассиков, которые забронзовели на кинокритических каких-то статьях, смотрят. Позавчера включил телевизор — идет „Экипаж“. Его картины смотрят, будут смотреть, на них будут учиться. Для меня это большая личная потеря. Общались, дружили, он был моим старшим другом. Это боль моя. Светлая память», — сказал Лебедев NEWS.ru.

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