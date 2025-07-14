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14 июля 2025 в 11:33

Умер режиссер Александр Митта: что известно, причина смерти, последние дни

Александр Митта Александр Митта Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

На 93-м году жизни умер кинорежиссер Александр Митта, сообщил его сын Евгений на своей странице в социальной сети. Что стало причиной смерти, какими были последние дни Митты?

Из-за чего умер Митта, последние дни

Официально причина смерти не раскрывается. Известно, что 92-летний Митта боролся с онкологическим заболеванием.

«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», — написал Евгений.

Последние две недели Митта провел в медучреждении. Дата и место прощания еще не объявлены.

Telegram-канал SHOT сообщил, что причиной смерти режиссера мог стать рак почки. По его информации, Митта ушел из жизни ночью в хосписе, а последние дни находился в состоянии сопора (глубокое угнетение сознания, при котором невозможно речевое общение с больным. — NEWS.ru). По данным канала, Митта долгое время находился на паллиативном лечении из-за ухудшающегося самочувствия, также он принимал сильнодействующие обезболивающие.

2 июля стало известно о госпитализации Митты, это подтверждал его помощник Геннадий Иванов.

«Сейчас мы знаем, что Александр Наумович в больнице. Больше никакой информацией не располагаю», — рассказал он.

11 мая также сообщалось о критическом состоянии режиссера, об этом писал Telegram-канал Mash. По данным источника, Митта жаловался на сильные ноющие боли в ногах, особенно при движении и поворотах. Также отмечалось, что у кинематографиста образовались открытые раны, которые нужно было постоянно перевязывать.

Александр Митта на съемках фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» Александр Митта на съемках фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» Фото: Анатолий Ковтун/ТАСС

Чем известен Митта

Александр Митта (настоящая фамилия — Рабинович) родился 28 марта 1933 года в еврейской семье автоинженера и домохозяйки. Изначально пошел по стопам отца и выбрал учебу на инженерно-строительном факультете МИСИ им. В. В. Куйбышева. Затем, в 1960-м, он поступил во ВГИК в мастерскую Михаила Ромма.

В большом кино Митта дебютировал в 1961 году с картиной «Друг мой, Колька!». В 1965 году он снял подростковую драму «Звонят, откройте дверь», в которой приняла участие 12-летняя Елена Проклова и с которой на международный уровень вышел сам Митта. Картина была представлена на Венецианском кинофестивале, откуда увезла Гран-при.

Следующей работой Митты становится мелодрама «Гори, гори, моя звезда» с участием советских селебрити: Олега Табакова, Евгения Леонова, Олега Ефремова и Нонны Мордюковой.

Настоящей сенсацией стал вышедший в 1979 году первый для советского кино фильм-катастрофа Митты «Экипаж» с Леонидом Филатовым, Георгием Жженовым и Александрой Яковлевой.

В 2000 году на экраны вышел мини-сериал Митты «Граница. Таежный роман» — один из важнейших проектов начала нулевых. Он также зажег много новых имен: именно после выхода «Границы» массовый зритель узнал Ренату Литвинову, Андрея Панина, Ольгу Будину и Марата Башарова.

Режиссер Владимир Бортко заявил NEWS.ru, что Митта запомнится одним из самых грамотных людей в кино.

«Я читал его книги, слушал его. Это был один из самых, я бы сказал, грамотных и образованных людей в кино. Это был теоретик кино. Все мы смертны. Очень грустно. Нас все меньше», — отметил Бортко.

Режиссер Николай Лебедев сообщил, что Митта был уникальным художником и экспериментатором в кино.

«Картины Митты, в отличие от тех псевдоклассиков, которые забронзовели на кинокритических каких-то статьях, смотрят. Позавчера включил телевизор — идет „Экипаж“. Его картины смотрят, будут смотреть, на них будут учиться. Для меня это большая личная потеря. Общались, дружили, он был моим старшим другом. Это боль моя. Светлая память», — сказал Лебедев NEWS.ru.

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