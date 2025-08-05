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05 августа 2025 в 02:42

Выгодный кешбэк для спортивных болельщиков могут ввести в России

Правительству РФ предложили ввести кешбэк на поездки болельщиков по стране

Болельщики во время хоккейного матча КХЛ «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) Болельщики во время хоккейного матча КХЛ «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России могут запустить программы кешбэка для болельщиков, посещающих спортивные мероприятия в разных регионах страны. Соответствующее предложение выдвинул заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов (фракция «Новые люди») и направил его председателю правительства Михаилу Мишустину, сообщает ТАСС.

Парламентарий предложил создать механизм частичной компенсации расходов на поездки для посещения официальных спортивных соревнований по аналогии с успешной программой туристического кешбэка. По мнению Хамитова, это поможет развитию внутреннего туризма и спортивной инфраструктуры регионов.

Важно, что кешбэк станет особенно полезным для семей с детьми, школьников, студентов, воспитанников спортивных школ — тех, кто только формирует привычку к активному образу жизни, — подчеркнул депутат.

Инициатива направлена на поддержку спортивной индустрии и вовлечение граждан в массовый спорт. Программа может стать эффективным инструментом популяризации здорового образа жизни и патриотического воспитания молодежи через участие в спортивных событиях по всей стране, считает парламентарий.

Ранее финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев в качестве способов дополнительного пассивного заработка назвал кешбэк. Он посоветовал установить его во всех банковских приложениях.

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