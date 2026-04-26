Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 11:52

Для болельщиков в России ввели новое ограничение

Болельщикам в России запретили проносить плакаты, пропагандирующие насилие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Болельщикам в России запретили проносить на матчи плакаты, не отвечающие традиционным ценностям, сообщил ТАСС со ссылкой на документ. Кроме того, баннеры не должны пропагандировать насилие.

Средства поддержки должны соответствовать следующим требованиям: <…> отсутствие надписей и (или) изображений, не соответствующих традиционным ценностям, предусмотренным указом президента РФ от 9 ноября 2022 г. N 809, — говорится в документе.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что Министерство здравоохранения выступило против возвращения пива на российские стадионы. Парламентарий выразил недоумение в связи с запретом на продажу этого напитка на спортивных аренах.

Также стало известно о появлении практики штрафов за демонстрацию среднего пальца, которую суды расценивают как оскорбление по соответствующей статье КоАП. Санкция за такое нарушение составляет от 3 до 5 тыс. рублей. В Башкортостане женщину уже оштрафовали на 3 тыс. рублей за этот жест в торговом центре, показанный на почве личной неприязни.

Общество
Россия
болельщики
ограничения
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.