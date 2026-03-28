Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 21:20

«Минздрав не видит»: пиво отказались возвращать на российские стадионы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Минздрав заблокировал законопроект о возвращении пива на российские стадионы, сообщил первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, которые приводит «Спорт-Экспресс», ведомство придерживается близорукой политики.

Наше Министерство здравоохранения заблокировало принятие этого закона. В ближайшее время перспектив по возвращению пива нет. Минздрав говорит, что пиво на стадионе — это алкоголизация общества, — сообщил он.

Свищев выразил недоумение по поводу ограничений на продажу пива на спортивных аренах. Он отметил, что болельщики приходят на матчи, чтобы поддержать свою команду, а не для того, чтобы выпивать. По его мнению, даже если кто-то возьмет два бокала пива, этого явно недостаточно, чтобы напиться. По его словам, те, кто действительно хочет выпить, предпочитают идти в бар или домой, где могут позволить себе гораздо больше, например купить целый ящик пива и закуски к нему.

Для меня удивительно, что этого не видит Минздрав, — резюмировал он.

Ранее Роскачество разработало новый ГОСТ, который начнет действовать в 2027 году и изменит стандарты для пива, включая безалкогольные варианты. Согласно документу, список допустимых видов солода расширяется: теперь, помимо ячменного и пшеничного, производители смогут использовать ржаной, гречишный и просяной солод.

Россия
пиво
Минздрав
стадионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Минздрав не видит»: пиво отказались возвращать на российские стадионы
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.