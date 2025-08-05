Минюст США приступил к расследованию «вмешательства» России в выборы Fox: Минюст США изучает обвинения в дискредитации выборов Трампа в 2016 году

Министерство юстиции США начало масштабное расследование по делу о возможной фальсификации связей американского президента Дональда Трампа с Россией, передает телеканал Fox News Digital. Инициатором выступила директор Нацразведки Тулси Габбард, подавшая уголовное обращение. Экспертная группа уже приступила к изучению обвинений.

Расследование касается подозрений в якобы организации заговора с целью искусственно связать избирательную кампанию Трампа в 2016 году с Российской Федерацией. Генеральный прокурор Пэм Бонди распорядилась о действиях на основании обращения Габбард, что привело к созданию специальной рабочей группы.

Реакция официального представителя Минюста США на запрос ТАСС о комментарии пока отсутствует. В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в выборы в пользу Трампа. Тогда же в медиа появилось скандальное «Досье Стила». Оно было составлено американской компанией Fusion GPS и бывшим сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом. Досье содержало ложные обвинения в сговоре Трампа с Россией.

Ранее Габбард предоставила факты, подтверждающие, что обвинения в адрес РФ о якобы вмешательстве в выборы были сфальсифицированы администрацией экс-президента США Барака Обамы. По ее словам, Белым домом передавались СМИ ложные данные о наличии у ЦРУ доказательств воздействия на выборный процесс.