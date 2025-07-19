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19 июля 2025 в 04:28

В Госдуме рассказали об изменениях противопоказаний к управлению авто

С 1 сентября изменится перечень противопоказаний к управлению машиной

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу изменения в перечне медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. В обновленный список внесено новое положение — запрет на управление транспортом для лиц с общими расстройствами психологического развития.

По словам Огуля, такое решение логично и оправданно, так как данные расстройства могут значительно снижать способность безопасно вести автомобиль. Кроме того, изменена терминология: вместо узконаправленного диагноза «ахроматопсия» теперь используется более широкий термин «аномалии цветового зрения». Это позволяет учитывать более широкий спектр нарушений цветовосприятия, которые также могут создавать опасность на дороге.

Парламентарий отметил, что изменения носят уточняющий характер и призваны актуализировать нормы медосвидетельствования. По его мнению, серьезных потрясений для действующих водителей и кандидатов на водительские права не предвидится.

Ранее депутат Госдумы Свинцов пояснил, что законопроект о запрещенной информации направлен на борьбу с терроризмом и преступностью. По его словам, документ усилит контроль за опасными данными, а его применение при необходимости будет корректироваться. Депутат также отметил, что нормы будут использоваться исключительно против преступников.

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