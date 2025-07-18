Раскрыта дата прощания с режиссером Карой С Юрием Карой простятся 22 июля в ЦКБ в Москве

Церемония прощания с кинорежиссером, сценаристом и заслуженным деятелем искусств России Юрием Карой пройдет 22 июля в Центральной клинической больнице № 1, передает ТАСС. Точную дату и место сообщил коллега режиссера, народный артист России Виктор Раков.

Прощание [состоится] 22 [июля] в ЦКБ, ориентировочно с 11:00, — уточнил Раков.

Автор культовых фильмов «Завтра была война», «Воры в законе» и сериала «Мастер и Маргарита» скончался на 71-м году жизни в Ялте. Причиной смерти стал инфаркт — ранее режиссер уже переносил проблемы с сердцем. Кара, начинавший карьеру как ученый-физик, вошел в историю российского кино.

Ранее на 93-м году жизни скончался легендарный советский и российский режиссер Александр Митта, автор фильма-катастрофы «Экипаж», а также создавший знаменитые картины «Гори, гори, моя звезда» и сериал «Граница. Таежный роман». Народный артист России долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Последние недели жизни Митта провел в больнице.