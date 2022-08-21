Рената Литвинова сообщила об отмене проката своего фильма в России Сеть «Каро» отменила спецпоказ и прокат фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер»

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Рената Литвинова

Сеть кинотеатров «Каро» отменали спецпоказ и прокат фильма Ренаты Ливтвиновой «Северный ветер». Об этом сама актриса и режиссер сообщила в своем Telegram-канале. В конце февраля Литвинова уехала из России.

Прокат, спецпоказ «Северного ветра» — все отменено. «Внезапно». Причины? — написала Литвинова.

Она также опубликовала сообщение представителя сети, где говорится об отмене. В нем отмечается, что киносеть не может прокомментировать ситуацию с отменой. Спецпоказ фильма был запланирован на 22 августа, а прокат должен был начаться с 25 августа.

«Северный ветер» вышел в феврале 2021 года. Он создан на основе одноименной пьесы Литвиновой, которая была поставлена в 2017 году на сцене МХТ им. А.П. Чехова. Музыку к фильму написала певица Земфира. Она выступила против проведения российской спецоперации на Украине.

Ранее Литвинова рассказала, как хорошо ей живётся в Париже. Она похвалилась в соцсети, что может «разрешить себе все». Телеведущая подчеркнула, что это «все» касается не финансового благополучия, а ее незатейливых прихотей: пропускать встречи, есть макароны, чипсы и пить все напитки.