«Возможно, она вернётся»: сын Табакова назвал причину отъезда Литвиновой Сын Олега Табакова рассказал о настоящей причине отъезда Литвиновой из России

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Рената Литвинова

Сын Олега Табакова Павел рассказал, что Рената Литвинова уехала за границу «подлечиться». От какой болезни страдает актриса, Павел Табаков не уточнил, но пояснил, что Литвинова находится под тщательным наблюдением специалистов, сообщает Teleprogramma.pro.

Рената Литвинова по состоянию здоровья отлучилась в Париж. Пока госпиталь, где она находится, запретил ей летать. Возможно, она вернётся, мы продолжим играть и никаких проблем не будет. Конечно, это не от меня зависит. Но, надеюсь, так случится, — сказал сын Табакова.

Сам 26-летний Табаков играл с актрисой на одной сцене в спектаклях «Звезда вашего периода» и «Северный ветер». Что касается Литвиновой, она не сообщает о своих проблемах со здоровьем. Однако несколько недель назад актриса действительно опубликовала фото из клиники, но пояснять ничего не стала.

После этого артистка публиковала фото в новых нарядах. О своём возвращении домой она не говорит.

Ранее Рената Литвинова, покинувшая Россию из-за событий на Украине, вышла на связь с поклонниками. Актриса пребывает в Париже со своей подругой Земфирой, она заявила, что не приедет.