Литвинова прикрыла голую грудь ожерельем в форме лёгких вслед за Хадид

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Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о намерении обратиться к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку в отношении телеведущей Ксении Собчак, которую он заподозрил в финансировании преступной группировки. О том, что Собчак может направлять деньги на поддержку маньяков, депутат рассказал Пятому каналу.

Разводит этих маньяков и подкармливает Ксения Анатольевна Собчак. По сути дела, мы впервые видим, как активистка Собчак ради хайпа и рейтинга финансирует преступника и преступную группировку, которая его содержит. Я...