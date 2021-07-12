Литвинова прикрыла голую грудь ожерельем в форме лёгких вслед за Хадид

Актриса, режиссёр Рената Литвинова опубликовала в сторис Instagram фото в прикрывающем голую грудь ожерелье в форме лёгких. Аксессуар в точности копирует тот, с которым появилась накануне на Каннском кинофестивале Белла Хадид.
Литвинова снялась в чёрном облегающем платье с глубоким декольте из коллекции Haute Couture бренда Schiaparelli. Обнажённую грудь актрисы прикрывает крупное золотистое колье в виде человеческих лёгких.
Накануне американская топ-модель Белла Хадид произвела фурор на красной дорожке Каннского кинофестиваля, появившись в необычном наряде. Фото 24-летней Хадид с оригинальным ожерельем из позолоченной латуни обошло все мировые СМИ.
Ранее NEWS.ru публиковал обзор 10 самых оригинальных платьев звёзд на открытии Каннского кинофестиваля.