«Урок мне тоже»: Литвинова в Париже пожаловалась на судьбу-бумеранг Литвинова из Парижа пожаловалась на гонения, предательства и враньё

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рената Литвинова

Рената Литвинова, находясь в Париже, пожаловалась на судьбу. Уехавшая из России актриса заявила в своём блоге, что за свои 55 лет пережила то, что не случилось бы и за 100 лет, пишет StarHit.

Свою жизнь обласканная российской публикой актриса высокопарно назвала «трактатом о быстрой жизни» и рассказала о невероятно сложном жизненном пути, который ей пришлось пройти — от «инквизиции до признания».

Вплоть до инквизиции, признаний, крахов, обнулений, воровства всех мастей (от материального и до бесконечности), кстати, предательств, огромного вранья величиной с мир, что урок мне тоже... Судьба догоняет в десять раз быстрее. Готовимся к новым... И, кстати, про враньё. Огромная тема, не правда ли? Внесла бы её в смертные грехи, — туманно намекнула Литвинова.

Меж тем в России стало известно, какие миллионные гонорары зарабатывала актриса МХАТ имени Чехова за госсчёт. Только за девять госконтрактов жалующаяся на жизнь Литвинова получила 5,8 млн рублей.

Ранее сын Олега Табакова Павел рассказал, что Рената Литвинова уехала за границу «подлечиться». От какой болезни страдает актриса, Павел Табаков не уточнил, но пояснил, что Литвинова находится под тщательным наблюдением специалистов.