Стали известны миллионные гонорары Литвиновой, полученные за госсчёт

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рената Литвинова

Покинувшая Россию Рената Литвинова заработала на родине 5,8 млн рублей. Это девять госконтрактов, заключённых с МХАТ имени Чехова, пишет KP.RU. Издание ссылается на сайт госзаказов, но при этом уточняет, что это могут быть не все контракты, так как некоторые подписывают агенты актёров.

За написание пьесы под рабочим названием «Звезда вашего периода» Литвинова получила 990 тыс. рублей. За постановку этой же пьесы — ещё 1,5 млн рублей. В качестве авторского вознаграждения за это же произведение актриса получила 100 тыс. рублей однократно и каждый раз по 12,5% — от продажи билетов.

За каждый выход на сцену Литвиновой платили по 80 тыс. рублей. В то же время остальные артисты труппы работали за оклад. К работе в театре Рената Литвинова привлекла и свою подружку Земфиру, которая сейчас тоже находится за границей. Певица получила 1 млн 150 тыс. рублей по двум госконтрактам за написание музыки к спектаклям Литвиновой.

Однако, всех переплюнула Чулпан Хаматова, которая получила из госбюджета 17,3 млн рублей. Только за роль Раисы Максимовны в спектакле «Горбачёв» актриса получала по 172 тыс. рублей за каждый выход.