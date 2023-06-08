SHOT: Земфира переписала квартиру в Москве на Литвинову

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Певица Земфира

Telegram-канал SHOT сообщает, что певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) переписала свою квартиру на Фрунзенской набережной в Москве. По информации канала, новым собственником стала актриса Рената Литвинова.

Как пишет SHOT, еще 9 марта певица переписала свою знаменитую двухкомнатную квартиру в 85 «квадратов» напротив Парка Горького. Рыночная цена квартиры составляет примерно 60 млн рублей, сообщает канал.

Ранее сообщалось, что Земфира открыла в России новую компанию с названием «Родина» по одноименной песне артистки, в которой она размышляет о патриотизме. Фирма зарегистрирована в квартире экс-директора группы «Машина времени». Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей.

Земфира опровергала сообщения СМИ о получении гражданства Франции. Она заявила, что является гражданкой России и других паспортов у нее нет и не будет. Рок-дива потребовала от Минюста доказать в суде наличие иностранного финансирования, которого у нее никогда не было, но что явилось причиной признания ее иностранным агентом. В соответствующем реестре ее имя оказалось в феврале 2023 года.