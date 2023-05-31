Земфира отреагировала на информацию о получении гражданства Франции Земфира опровергла информацию о получении гражданства Франции

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Земфира

Певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) опровергла в соцсетях информацию ряда СМИ о получении гражданства Франции. Она подчеркнула, что является гражданкой России и других паспортов у нее нет и не будет. Земфира потребовала от Минюста доказать в суде наличие иностранного финансирования, которого у нее «никогда в жизни не было».

Я гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет. Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было, — написала она.

По словам Земфиры, она платит налоги в РФ, хотя уже год не живет в стране. Она отметила, что любит свою страну, но «ненавидит государство».

Ранее сообщалось, что певица получила французский паспорт и вместе с актрисой Ренатой Литвиновой учредила во Франции компанию в сфере исполнительского искусства «Рената».

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Земфира открыла в России новую компанию «Родина». По информации канала, фирма зарегистрирована в квартире экс-директора группы «Машина времени». Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей, род ее деятельности не удалось выяснить, сообщил Mash.