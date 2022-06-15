Захарова объяснила, почему Дудя и Венедиктова признали иноагентами Захарова заявила, что Дудя и Венедиктова признали иноагентами из-за «работы с подачи спецслужб»

Фото: Вячеслав Прокофьев/Фотохостинг-агенство ТАСС/ТАСС

Мария Захарова

Журналисты Юрий Дудь, Алексей Пивоваров, Алексей Венедиктов (внесены в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) и рэпер Моргенштерн признаны иностранными агентами, поскольку проводили «политическую линию», формирующуюся за рубежом, сообщила RTVI на ПМЭФ-2022 представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, эти люди работали с подачи иностранных спецслужб.

Я считаю, что целый ряд материалов тех людей, которых я знаю, и вышедших либо из под их пера, либо из под пера сотрудников тех коллективов, которыми они руководили, явно свидетельствуют о том, что они проводили политическую линию, которая формировалась за рубежом с подачи соответствующих служб, — сказала дипломат.

Она напомнила, что Венедиктов в 2018–2019 годах в социальных сетях публиковал изображения израильтянок с оружием в руках, а в постах восхищался молодостью и красотой защитниц родины. Тем не менее сейчас он занял «пацифистскую позицию», указала Захарова.

Ранее сообщалось, что российскому журналисту Александру Невзорову (внесён в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) и его жене Лидии власти Украины решили предоставить гражданство «за выдающиеся заслуги перед страной».

В свою очередь заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ужесточить законодательство в отношении иностранных агентов, экстремистов и террористов. В своем Telegram-канале он отметил, что эти меры нужно принять в короткие сроки.