Журналисты Юрий Дудь, Алексей Пивоваров, Алексей Венедиктов (внесены в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) и рэпер Моргенштерн признаны иностранными агентами, поскольку проводили «политическую линию», формирующуюся за рубежом, сообщила RTVI на ПМЭФ-2022 представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, эти люди работали с подачи иностранных спецслужб.
Я считаю, что целый ряд материалов тех людей, которых я знаю, и вышедших либо из под их пера, либо из под пера сотрудников тех коллективов, которыми они руководили, явно свидетельствуют о том, что они проводили политическую линию, которая формировалась за рубежом с подачи соответствующих служб, — сказала дипломат.
Она напомнила, что Венедиктов в 2018–2019 годах в социальных сетях публиковал изображения израильтянок с оружием в руках, а в постах восхищался молодостью и красотой защитниц родины. Тем не менее сейчас он занял «пацифистскую позицию», указала Захарова.
Ранее сообщалось, что российскому журналисту Александру Невзорову (внесён в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) и его жене Лидии власти Украины решили предоставить гражданство «за выдающиеся заслуги перед страной».
В свою очередь заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ужесточить законодательство в отношении иностранных агентов, экстремистов и террористов. В своем Telegram-канале он отметил, что эти меры нужно принять в короткие сроки.