Составлен список телеведущих, которые уехали из России после начала СВО Телеведущая Татьяна Миткова заявила, что не собирается уезжать из России

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Жанна Агалакова

Татьяна Миткова в интервью Вячеславу Манучарову заявила, что не собирается покидать Россию, в отличие от коллег по цеху. Кто из телеведущих уехал из РФ после начала спецоперации?

«Почему я должна куда-то уезжать? Мне нравится моя работа, мне нравится по-прежнему НТВ», — сказала она.

Кто из телеведущих уехал из РФ после начала СВО

Жанна Агалакова уволилась с Первого канала после начала спецоперации. Ей не понравилось, как до зрителей доносится информация. Агалакова призвала россиян не смотреть телевизор, назвав его «машиной для промывки мозгов» и выразила сожаление, что не подала в отставку раньше. Предположительно, сейчас она живет во Франции.

Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) до отъезда из России долгие годы работал на Первом канале. С 2016 года он вел детское шоу талантов «Лучше всех», а в 2017 году занял место Андрея Малахова в передаче «Сегодня вечером». В 2022 году шоумен вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми переехал в Израиль.

Юрий Дудь уехал из России в апреле 2022 года — после того как Минюст РФ признал его иноагентом. Журналист пытался оспорить данный статус, но суд отклонил его иск. Кроме того, в 2022 году телеведущего признали виновным в пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. После отъезда Дудь какое-то время скрывал свое местоположение, но вскоре выяснилось, что он вместе с семьей живет в Испании.

Рената Литвинова уехала из России в конце февраля 2022 года, почти сразу после начала СВО, и перебралась в Париж вместе с подругой, певицей Земфирой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Ведущая программы «Сегодня» на НТВ Лилия Гильдеева уволилась после начала спецоперации. Она работала на канале с 2006 года и дважды получала благодарность президента России «за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу». Заявление об отставке ведущая написала, уже будучи за границей. В 2022 году Гильдеева утверждала, что вместе с детьми находится в Турции.

Программа Владимира Познера «Познер» перестала выходить на Первом канале в конце февраля 2022 года. По его словам, передача вернется в сетку вещания только после окончания спецоперации, поскольку «такова позиция руководства. По информации в Сети, сейчас журналист не привязан к конкретному месту жительства. За последний год он был замечен в Париже, США и Москве. У телеведущего есть несколько европейских паспортов и недвижимость во Франции.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Познер

Кто из телеведущих ушел с телевидения после начала СВО

Александр Гуревич ушел с телевидения после начала спецоперации, проработав в программе «Сто к одному» больше 26 лет. Он сказал, что не может веселиться и шутить «на фоне трагедии». После увольнения с ВГТРК Гуревич ведет закрытый образ жизни.

На телевидении за последние полтора года также не появляются ведущие «Вечернего Урганта» Иван Ургант и Александр Гудков. Несмотря на то что закрытие передачи связывали с желанием Первого канала отойти от развлекательного контента в момент начала СВО, артисты на «первую кнопку» так и не вернулись. Они оба 24 февраля 2022 года опубликовал в соцсетях «черный квадрат».

Лицо программы «Вести в субботу» на канале «Россия 1» Сергей Брилев 22 марта заявил в соцсетях, что уволился с ВГТРК, поскольку «больше не видит смысла носить титул замдиректора канала и ведущего новостей».

Дмитрий Нагиев после начала СВО отказался вести проекты на федеральных каналах. В сентябре прошлого года в эфир Первого канала вернулось шоу «Голос 60+», ведущей которого стала Лариса Гузеева. Место ведущего передач «Голос» и «Голос.Дети» заняла Яна Чурикова. По словам генерального продюсера телеканала Юрия Аксюты, Нагиев решил взять отпуск, поскольку устал.

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