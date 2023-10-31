Составлен список российских знаменитостей, которые осенью уехали из РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

За первые два месяца осени 2023 года ряд российских артистов и телеведущих уехали за границу. Кто из знаменитостей покинул Россию и по какой причине?

Кто уехал из России в сентябре 2023 года

В первые дни сентября телеведущая Лариса Гузеева после окончания съемок нового сезона программы «Давай поженимся» улетела в Германию. Артистка опубликовала небольшое видео, за кадром которого прокомментировала: «Небо над Берлином».

В середине сентября звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина призналась, что покинула Россию. Артистка обосновалась в Аргентине. Эту страну она намеренно выбрала для родов второго ребенка, чтобы у наследницы было иностранное гражданство.

«Не стоит забывать, что безумные решения — это часть нашего стиля. Поэтому в итоге мы все же оказались на другом континенте», — сообщила она в социальных сетях.

Дочку Кузьмина родила 9 октября. По словам актрисы, оставаться навсегда в Аргентине она не намерена.

Певица и телеведущая программы «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна Караулова 26 сентября с семьей улетела из России. В социальных сетях артистка рассказала, что ее отъезд связан с отпуском и он будет кратковременным. Исполнительница для отдыха выбрала Турцию.

Кто уехал из России в октябре 2023 года

Телеведущая Ксения Бородина в первых числах октября улетела из России в Таиланд, где остается до сих пор. На островах она оказалась по работе, для съемок нового сезона программы «Последний герой», в котором она заменила прежнюю ведущую актрису Яну Троянову.

«Она больше не в России, свято место пусто не бывает. Каждый сделал свой выбор, где он хочет жить и работать», — прокомментировала в соцсетях свое назначение Бородина.

Актриса Мария Кожевникова 26 октября, спустя месяц после рождения четвертого ребенка, сообщила, что улетела с супругом и детьми из России. По словам артистки, ее семья пожелала «продлить лето», поэтому они отправились туда, где есть солнце и пляж. При этом пункт назначения звезда сериала «Универ» уточнять не стала.

Блогер и певец Давид Манукян улетел из России 30 октября вместе с бывшей возлюбленной певицей Ольгой Бузовой. Они отправились в Китай, где состоятся съемки нового проекта телеканала ТНТ «Сокровища императора».

Кто из российских артистов пожалел об эмиграции с начала СВО

С начала спецоперации на Украине многие знаменитости из российского шоу-бизнеса переехали за границу. Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) спустя год после жизни вдали от России признался, что его разочаровала работа в США. Он пообещал «больше не работать на Америку» и выразил надежду, что ему дадут шанс вернуться на отечественную сцену.

Блогер и музыкант Даня Милохин также не стал скрывать, что переезд за границу не пошел ему на пользу. По его словам, после разрыва всех контрактов с российскими компаниями у него не осталось работы, а деньги со временем закончились.

О тоске по родине после отъезда также говорила актриса Рената Литвинова. На вопрос подписчика в социальных сетях, хотела бы она приехать обратно в Россию, артистка ответила: «Что за вопрос — я не могу не хотеть вернуться».

Ближайшее окружение народной артистки РФ Аллы Пугачевой утверждает, что исполнительница несчастлива в эмиграции. Певец Александр Буйнов на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» заявил, что его коллега не может наслаждаться жизнью вдали от родины, потому что ее лучшие годы связаны с Россией.

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