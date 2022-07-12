Юрия Дудя признали виновным в гей-пропаганде среди детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрий Дудь. Архивное фото

Журналиста Юрия Дудя (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) признали виновным в гей-пропаганде среди детей, сообщает Telegram-канал BAZA. Отмечается, что Лефортовский районный суд Москвы еще 7 июля признал Дудя виновным и оштрафовал его на 120 тыс. рублей.

7 июля суд в Лефортово признал журналиста виновным по второй части статьи 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Дудя оштрафовали на 120 тысяч рублей. Когда и как Дудь пропагандировал нетрадиционные отношения — неизвестно, — передает BAZA.

Ранее суд отклонил иск журналиста, который пытался оспорить этот статус. Иск был зарегистрирован в Лефортовском суде Москвы 1 июня. В реестр блогер попал 15 апреля.

В Минюсте заявили, что признание Дудя иноагентом законно. А причиной стали засекреченная от YouTube сумма денег, интервью с Катериной Гордеевой, в которой усмотрели связь с «Медузой» (внесено в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), Александром Гордоном, Тимой Белорусских, а также интервью «Сибирь.Реалии» (внесено в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента​).