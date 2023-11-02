Составлен список российских артистов, поддержавших Украину до начала СВО

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Андрей Макаревич

Некоторые российские знаменитости после начала спецоперации не поддержали действия властей РФ и встали на сторону Украины. Однако некоторые из них сделали это еще в 2014, когда Крым вернулся в состав Российской Федерации. О ком идет речь?

Кто из звезд поддержал Украину в 2014 году

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в 2014 году назвал Крым исключительно «оккупированной территорией» и отказался выступать на полуострове даже в том случае, если получит на это разрешение украинских властей.

Режиссер Александр Сокуров тоже не поддержал присоединение Крыма к России. Он заявлял, что для него это событие было «каким-то сюрпризом». Также деятель искусства выражал уверенность в том, что между РФ и Украиной в итоге случился военный конфликт.

Народная артистка России Лия Ахеджакова рассказывала, что из-за позиции по Крыму с ней перестали общаться друзья.

«У меня такое впечатление, что от меня родственники отказались, но, может, мне кажется, не знаю. Вопрос отделения Крыма от Украины разделил много семей, друзей и общество. Во всяком случае, есть друзья, которые отпали», — признавалась она.

Также актриса заявляла, что «думающих людей в стране не так много», и предполагала, что возможный экономический кризис заставит задуматься «ура-патриотов».

«Я не ясновидящая, я актриса, и я не могу сказать, что ждет нашу страну, но сейчас уже есть зарницы большой беды. Часто они исходят от запретительных и карательных законов. Все, что происходит в стране, — это очень страшные и плохие приметы времени», — говорила Ахеджакова.

Режиссер Эльдар Рязанов, который ушел из жизни в 2015 году, тоже не поддерживал возвращение Крыма в состав РФ. Он подписал письмо российских кинематографистов украинским коллегам, в котором осуждал присоединение Крыма к России.

Помимо них, в списке противников присоединения полуострова к России значатся писатели Борис Акунин и Владимир Войнович, актриса Ада Роговцева, актер Михаил Ефремов, прозаик Виктор Шендерович (признан в РФ иноагентом), писательница Людмила Улицкая и телеведущая Ксения Собчак.

В 2017 году Собчак заявила, что если рассматривать ситуацию с полуостровом с точки зрения международного права, то Крым находится под юрисдикцией Украины.

«Отвечаю прямо, что думаю, не буду увиливать. С точки зрения международного права Крым украинский. Точка», — говорила журналист.

Кто из звезд поддержал Украину в 2022 году

В августе 2022 года члены рабочей группы Госдумы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД) показали список из 142 знаменитостей, которые публично не поддержали спецоперацию. В перечень, в частности, попали режиссер Федор Бондарчук, актер Данила Козловский и другие звезды.

Также СВО осудили юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), телеведущий Александр Гуревич, комик Александр Гудков, певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), певица Монеточка (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и другие знаменитости.

По мнению вошедших в группу депутатов разных фракций, сенаторов, общественников и журналистов, деятели культуры, продолжающие хранить молчание об отношении к СВО актеры, режиссеры и медиаменеджеры должны открыто заявить о своей позиции.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Максим Галкин

Кто из звезд поменял позицию по СВО

Группа «Звери» в день начала спецоперации в соцсетях выступила против действий российской власти. Позиция коллектива повлекла отмену их концерта на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

Спустя время запись с критикой СВО была удалена, а солист группы Рома Зверь вместе с гитаристом Германом Осиповым поехал в Донбасс и выступил перед военными оперативно-боевого тактического формирования. Музыканты заявили, что с начала спецоперации пережевали за местное население.

Певец Сергей Лазарев 24 февраля опубликовал в соцсетях пост, в котором сообщил, что не поддерживает СВО. Позже исполнитель временно удалил личный аккаунт.

4 ноября, в День народного единства, он выложил клип в поддержку участников спецоперации. Лазарев снялся в видеоролике для песни SHAMAN «Встанем».

«С праздником, Россия! Сегодня и всегда мы помним и чтим наших героев всех времен!» — написал тогда артист.

В июне 2022 года певец дал бесплатные концерты для беженцев ЛДНР в Сергиево-Посадском районе и Калуге.

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