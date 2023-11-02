Троянова, Кузина, Кещян: кто из звезд сериалов на ТНТ раскритиковал СВО

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Яна Троянова

Некоторые российские артисты, которые снимались в проектах канала ТНТ, осудили проведение спецоперации. О ком идет речь?

Кто из звезд канала ТНТ осудил СВО

Актриса Анна Кузина, сыгравшая Яну Семакину в ситкоме «Универ. Новая общага», родилась в Киеве. После начала спецоперации в 2022 году она осудила действия Москвы и резко высказалась про президента России Владимира Путина. Артистка считает, что россияне дезинформированы и не знают всей правды. Она также заявляла, что не поддерживает связь ни с кем из «Универа», кроме Арарата Кещяна (Майкла), который тоже раскритиковал СВО. Он говорил, что восхищался политикой России только до 2014 года и не понимает, «зачем российские солдаты стреляют в украинцев».

Актриса Яна Троянова уехала из России в 2022 году сразу после окончания съемок сериала «Ольга» и обосновалась во Франции. Она признавалась, что изначально не поддерживала проведение СВО, однако создатели проекта просили ее не афишировать свою гражданскую позицию. Также актриса сообщала, что 10 лет «боролась за свои права, но ничего не получилось, а последней каплей стала СВО».

«Меня судьба всегда так ведет, что я вечно прикрыта была. Я, правда, была очень долго прикрыта, и меня не трогали в России. Я думаю, что здесь еще заслуга продюсеров в том, что они защищали там меня. Они вели все переговоры, меня никогда не втягивали, мне никто не звонил, мне никто ничего не указывал. Мне было опасно оставаться. Я уехала 15 октября. Удивительно, что как раз заканчиваются съемки „Ольги“... Около меня уже фээсбэшники», — делилась Троянова в интервью.

Комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), снявшийся также в «Универе», в первый день СВО обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить ее. Шоумен напомнил о Юрии Никулине, Евгении Леонове, Андрее Миронове, Леониде Гайдае и других деятелях культуры, которые были фронтовиками и бок о бок с украинцами сражались против фашистов. В марте 2022 года артист переехал в Тель-Авив. Через несколько месяцев певец завел личный YouTube-канал, где публиковал видео, в которых исполнял песни собственного сочинения. Ролики привлекли внимание главы Чечни Рамзана Кадырова, ответившего Слепакову на выпады в сторону РФ. Он написал стихи и назвал юмориста «хайпоедом и предателем», а также посоветовал задуматься, как к таким людям относятся в Израиле.

Комик Денис Косяков, снявшийся в сериале «Зайцев+1», после начала СВО опубликовал пост в соцсетях, где написал, что «Apple Pay важнее тех, кто орет про восемь лет». Таким образом артист мог раскритиковать людей, которые указывали, что Донбасс восемь лет подвергался обстрелам.

Актер Владимир Епифанцев, снявшийся в сериале «Жуки», назвал Россию «фашистским государством» и раскритиковал патриотов.

«Причин, по которым люди воюют в мире, я не вижу. Для меня это все не причина. Все это — детский сад. Я далеко не патриот. Я не отношу себя к русским. Я просто живу, я не где-то живу, не в России, а просто живу. Вот эта идентификация себя по месту жительства сама по себе абсурдна», — сообщил артист.

Кто из звезд ТНТ поддержал спецоперацию

Звезда «Универа» Алексей Гаврилов, сыгравший Гошу, после начала спецоперации опубликовал в соцсетях пост с призывом перестать ненавидеть русских людей. Также он заявил, что полностью поддерживает действия властей РФ. По мнению актера, начать спецоперацию нужно было еще в 2014 году.

«Нужно знать историю своей страны. Я не понимаю, как можно быть против действий властей. Да, со всех сторон гибнут люди. Но Россия никогда не начинала военные конфликты. Главный агрессор — это США», — говорил Гаврилов в интервью Светлане Баласанян.

Звезда ситкома «Саша+Маша» Георгий Дронов тоже поддерживает проведение СВО. Он уверен, что людям необходимо прививать патриотизм. Также Дронов называл военных, принимающих участие в спецоперации, героями.

«У нас в стране огромное количество патриотизма. Те, кто принимает участие в СВО — герои. Они совершают настоящий подвиг. Они не жалеют своих жизней», — комментировал артист в интервью Светлане Баласанян.

Актер Иван Охлобыстин, сыгравший в «Интернах», заявлял, что те, кто не поддерживает спецоперацию, являются предателями. По его мнению, многим сейчас надо поменять мышление. Он назвал главными причинами СВО желание «пробудить нацию» и «обрести новую государственность».

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