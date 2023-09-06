«Русских будут жрать»: Охлобыстин о спецоперации и масонских заговорах Охлобыстин назвал спецоперацию способом пробудить нацию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Охлобыстин

Российский актер Иван Охлобыстин в своем Telegram-канале рассказал о нарастающей в мире русофобии и назвал главными причинами СВО желание «пробудить нацию» и «обрести новую государственность». По словам артиста, россияне до последнего верили в «любовь и справедливость» Запада, однако столкнулись с тем, что страну окружили натовскими базами и «заразили коронавирусом». Охлобыстин назвал происходящее масонскими заговорами и предположил, что «еще чуть чуть и русских будут жрать».

Последние полтора года многие вещи поменялись местами. Что было хорошо, стало плохо. И наоборот. Взять хотя бы СВО. С одной стороны, гибнут люди. С другой — не было иного способа разбудить нацию. Ещё с десяток лет дремы, и нас бы разобрали на части. Даже для городских зоопарков бы несколько особей не оставили. Как ни крутись — убьют в лучшем случае. Еще чуть чуть, и русских будут жрать, — сообщил актер.

Ранее Охлобыстин заявил, что россияне любили творчество актера театра и кино Дмитрия Назарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) до того, как он стал иноагентом. Охлобыстин подчеркнул, что труды каждого деятеля нужно расценивать в совокупности со временем, в котором он творит. По словам актера, если бы не было социальной среды и культуры России, то артистам-иноагентам было бы не о чем писать. По мнению Охлобыстина, все творения деятелей культуры принадлежат народу.