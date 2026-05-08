Рэпер Птаха объяснил, почему стал масоном

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) назвал масонство своим путем к самопознанию и Богу. В беседе с NEWS.ru музыкант отметил, что долгое время искал духовную опору и в итоге нашел ее в этом движении. По его мнению, в обществе сложилось искаженное представление о масонах, которое не имеет ничего общего с реальностью.

Почему я стал масоном? Потому что искал свет, хотел идти к нему и нашел этот путь. Масонство — это дорога к просветлению, самопознанию и развитию. Это одно из направлений пути к Богу. Хотя о масонах думают совсем другие вещи, но это неправда. Это все обман и ложь. Мы не сатанисты (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru) и детей мы не едим, — сказал Птаха.

Ранее великий мастер Великой ложи России политолог Андрей Богданов заявил, что в Югре появились отдельные представители масонского движения, однако полноценные ложи в регионе пока не созданы. По его словам, сейчас там насчитывается лишь один-два человека, относящихся к масонству.