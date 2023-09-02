Критика СВО, депрессия: как живет уехавшая из РФ звезда «Ольги» Троянова

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Яна Троянова

Актриса Яна Троянова уехала из России в 2022 году сразу после окончания съемок сериала «Ольга» и обосновалась во Франции. Почему артистка в спешке покинула родину и как складывается ее жизнь за границей?

Почему Яна Троянова уехала из России

Актриса после начала спецоперации на Украине осудила действия российской власти и пропала из медиапространства. Как призналась Троянова в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), на тот момент она была задействована в съемках финального сезона сериала «Ольга» и представители телеканала ТНТ попросили ее не афишировать свою гражданскую позицию.

«Меня судьба всегда так ведет, что я вечно прикрыта была. Я, правда, была очень долго прикрыта, и меня не трогали в России. Я думаю, что здесь еще заслуга продюсеров в том, что они защищали там меня. Они вели все переговоры, меня никогда не втягивали, мне никто не звонил, мне никто ничего не указывал», — рассказала актриса.

Сразу же после окончания съемок Троянова решила уехать из России. По словам актрисы, она 10 лет «боролась за свои права, но ничего не получилось, а последней каплей стала СВО».

За работу в проекте звезда получила многомиллионный гонорар. Кроме того, актриса продала квартиру в Москве за 40 млн рублей. Артистка переживала за свою безопасность. По мнению Трояновой, спецслужбы якобы следили за ее деятельностью.

«Мне было опасно оставаться. Я уехала 15 октября. Удивительно, что как раз заканчиваются съемки „Ольги“... Около меня уже фээсбэшники», — сказала Яна.

Фото: Яна Троянова/vk.com Яна Троянова и Максим Костромыкин

Как складывается жизнь Трояновой за границей

В день окончания работы на ТНТ актриса получила шенгенскую визу. Сначала она отправилась в Стамбул, а после переехала жить во Францию.

«У меня виза таланта — она дается на основании того, что я более не могу делать проекты в России, не могу работать в России, плюс они, конечно, просят показать, что я боролась против режима», — объяснила Яна.

По словам артистки, у нее нет недвижимости за границей. Первое время она жила в Париже, затем в Пюто, а позднее переехала в Версаль. Троянова сообщила, что из-за эмиграции пережила депрессию.

«Сначала у меня была злоба на Россию, на себя, а потом поняла, что я просто умираю. Меня злоба внутри убивала. Пришлось обращаться к психологу», — призналась она.

Артистка намерена за границей работать для русскоязычной аудитории и пообещала выпустить свой первый проект осенью 2023 года.

Как в России отреагировали на высказывания Трояновой

После того как Троянова рассказала о своем отношении к спецоперации и эмиграции, с российских медиаплатформ был удален сериал «Ольга», а также выпуски шоу «Последний герой», где актриса снималась в роли ведущей. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов выступил за то, чтобы артистку признали иноагентом.

«Очевидно, что человек, презрительно называющий своих соотечественников „русскоязычными заложниками“, явно не наш агент в Пюто. При этом зарабатывать на них она не только не отказывается, но стремится. Оно и понятно, кому она нужна в Пюто без этих заявлений и заработанных на России денег? Так что по определению — стоит», — заявил Шолохов в интервью NEWS.ru.

Политик Сергей Михеев сообщил в передаче «Соловьев Live», что «необходимо регулировать массовую культуру с поправкой на происходящие события, поскольку такие артисты, как Яна Троянова, умаляют подвиг военных».

«Начнем с того, что впервые вижу эту Яну Троянову. Кому ты нужна, тетка? Что-то о себе возомнила. Кто тебя вообще знает? Впервые слышу про этот третьесортный сериал», — сказал он.

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