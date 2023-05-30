«Кому она в Пютю нужна»: в ГД выступили за признание Трояновой иноагентом Депутат ГД Шолохов призвал признать актрису Троянову иноагентом после слов о России

Фото: Alexei Navalny/Global Look Press

Яна Троянова

Актрису и главную героиню сериала «Ольга» Яну Троянову стоит признать иностранным агентом после ее слов о России, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Ранее с соответствующей просьбой к Генпрокурору РФ Игорю Краснову обратился глава ФПБК Виталий Бородин. По мнению Шолохова, во Франции Троянова никому не будет нужна без заработанных в России денег.

Очевидно, что человек, презрительно называющий своих соотечественников «русскоязычными заложниками», явно не наш агент в Пютю. При этом зарабатывать на них она не только не отказывается, но стремится. Оно и понятно, кому она в Пютю нужна без этих заявлений и заработанных на России денег? Так что по определению — стоит, — сказал Шолохов.

Троянова в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказала, что переехала во Францию, арендует домик в Пютю и будет делать проекты для русскоговорящих, чтобы «поддержать тех, кто в заложниках России».

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко поддержала обращение представителей движения «Зов Народа», которые предложили лишить всех российских выплат иноагентов и звезд, покинувших Россию после начала специальной военной операции. По ее словам, этих людей «не просто так» признали иноагентами.