В Госдуме поддержали инициативу лишать звездных иноагентов пенсий Депутат ГД Драпеко призвала лишать уехавших иноагентов пенсий и соцвыплат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Елена Драпеко поддержала обращение представителей движения «Зов Народа», которые предложили лишить всех российских выплат иноагентов и звезд, покинувших Россию после начала специальной военной операции. По ее словам, этих людей «не просто так» признали иноагентами.

Я эту идею поддерживаю, их признали же иноагентами не просто так. Одобрят ли это требование, пока не могу сказать, его нужно обсуждать на заседании, — заявила Драпеко.

Прокуратура Санкт-Петербурга ранее подала иск с требованием вернуть в собственность города два земельных участка, принадлежащих журналисту Александру Невзорову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В прокуратуре заявили, что провели проверку, по результатам которой выяснилось, что Невзоров незаконно приобрел эту землю.

Оба участка находятся в поселке Лисий Нос на северном берегу Финского залива. В июне 2022 года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на земельный участок Невзорова в Петербурге. СМИ писали, что стоимость земли составляет 7,87 млн рублей.