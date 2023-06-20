«Это уже происходило с нами»: Троянова об удалении сериала с ее участием Актриса Троянова считает парадоксом, что сериал «Ольга» вышел после ее слов в поддержку Навального

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Яна Троянова

Актриса Яна Троянова заявила, что не думала, что после интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и ее неодобрительных высказываний о спецоперации на Украине сериал «Ольга» с ней в главной роли могут убрать с медиаплатформ. Об удалении многосерийного фильма со всех онлайн-площадок стало известно 20 июня. Но Троянова в интервью телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) отметила, что пятый сезон сериала, к ее удивлению, смог выйти уже после того, как актриса оказалась в «стоп-листах» из-за поддержки оппозиционера Алексея Навального, арестованного в 2021 году.

Честно говоря, я не думала об этом. Было много других вещей, о которых действительно нужно думать, следить за войной, за тем, что происходит. <...> Это, кстати, дубль два. Это уже происходило с нами, когда мы впервые попали в списки, закрыли все проекты. Все было парадоксально, что затем смогла появиться «Ольга» и то, что сейчас ее удаляют, — сказала актриса.

С момента состоявшегося интервью прошло три недели. Официально об удалении сериала никто из создателей фильмов или стриминговых платформ не высказывался.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов призывал не запрещать к показу на телевидении сериал «Ольга». Он заявлял, что «запрещать что-либо из-за одного наемного работника не представляется очевидным решением».