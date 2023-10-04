Уход с Первого канала из-за СВО: как живет уехавшая из РФ Жанна Агалакова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Жанна Агалакова

Корреспондент и ведущая новостей Жанна Агалакова после 16 лет работы на Первом канале уволилась и переехала во Францию. Как складывается ее жизнь за границей, что журналистка говорит о России?

Жанна Агалакова начала свою работу на телевидении в 1995 году в качестве журналистки на РТР. С 1996 по 1999 год она работала на НТВ в качестве ведущей передачи «Сегодня», однако была отстранена из-за ошибки в количестве названных жертв теракта. Тогда Агалакова перешла на Первый канал, где проработала до 2022 года. С августа 2019 года Агалакова являлась собкором канала в Париже, ее последний репортаж о жителях Италии, собирающих подписи в поддержку российской вакцины «Спутник V», вышел 17 февраля 2022 года.

Почему Агалакова уволилась с Первого канала

Жанна Агалакова уволилась с российского телевидения 3 марта 2022 года. В ходе выступления на собрании «Репортеров без границ» она заявила, что ее не устраивало то, как подается информация.

Она выразила сожаление, что не ушла с Первого канала раньше и посоветовала соотечественникам не смотреть телевизор, назвав его «машиной для промывки мозгов». По ее словам, во время работы на ТВ ей приходилось тщательно редактировать материалы, чтобы они проходили проверку перед выходом в эфир.

«Мы видим только власть. В наших новостях нет страны, в наших новостях нет России», — сказала Агалакова.

Журналистка опровергла информацию, якобы она работает на иностранные спецслужбы.

«Меня обвинят в том, что я шпион, что мне заплатили. Мне никто не заплатил», — уточнила она.

Жанна Агалакова посоветовала россиянам искать различные источники информации помимо телевидения. При этом она встала на защиту русской культуры, которую притесняют западные санкции.

«Запад тоже несет ответственность. Мне больно видеть, как на Западе вымарывают слово „русский“. Вы душите и убиваете русскую культуру», — отметила бывшая сотрудница Первого канала.

Что известно о жизни Агалаковой в Париже

Агалакова замужем за итальянским физиком Джорджо Савоной, долгое время они жили на две страны. После рождения дочери в 2002 году журналистка попросила главу Дирекции информационных программ уехать в Париж в качестве корреспондента, сообщает 7days.ru. На тот момент ее муж работал в одном из парижских университетов.

В столицу Франции Жанна Агалакова переехала в 2005 году. Вместе с мужем и дочерью они расположились в квартире, которая находилась в престижном районе в пяти минутах ходьбы от Елисейских полей. Тогда ее супруг оставил профессию, устроился оператором Первого канала и снимал сюжеты супруги.

Агалакова и Савоной в 2022 году вместе уволились с российского телевидения. Точное местоположение журналистки неизвестно, на вопросы о месте жительства она не отвечает.

«Мы с ним оба безработные теперь. И так долго продолжаться не может. Я должна работать и зарабатывать, чтобы жить», — говорила она на собрании «Репортеров без границ».

Как Жанна Агалакова отзывается о России

В сентябре 2022 года Жанна Агалакова отказалась от российских государственных наград. Она пообещала отправить лично президенту России Владимиру Путину свой орден Дружбы, который получила в 2018 году за большой вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю добросовестную работу, и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Так и написала на посылке: «Москва, Кремль. Путину», — заявила Агалакова.

Журналистка надеется, что ей представится возможность посетить Россию в будущем. По словам Агалаковой, на родине у нее были большие возможности, однако после увольнения нужно начинать вновь выстраивать свою жизнь.

«Даже не знаю, будет ли у меня возможность вернуться. Я очень хочу. Это моя страна, но все, что у меня там есть — потеряно. Я отдаю себе в этом отчет. Начинать что-то с нуля крайне сложно. Я не умею делать что-то другое. То есть, конечно, если припрет, я и полы могу мыть», — сказала она на YouTube-канале «Фильмы Елены Погребижской».

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