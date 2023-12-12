«Теряла друзей из-за мнения о Крыме»: где сейчас телеведущая Арина Шарапова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Арина Шарапова

Телеведущая и журналист Арина Шарапова в последнее время пропала из поля зрения поклонников и средств массовой информации. Чем она занимается сейчас, как живет?

Чем известна Шарапова

Арина Шарапова родилась 30 мая 1961 года в Москве. Отец девочки был дипломатом, поэтому она много путешествовала.

Сначала Шарапова обучалась на отделении прикладной социологии на философском факультете МГУ, а потом окончила переводческий факультет Московского педагогического института иностранных языков (специальность — переводчик английского языка).

Телекарьеру журналист начинала на РТР. В 1985 году она работала в РИА Новости. В 1988–1991 годах являлась корреспондентом редакции новостей АПН, в 1991 году стала специальным корреспондентом теленовостей РИА Новости. Одновременно работала ведущей программы «60 минут».

В 1991–1992 годах Шарапова была комментатором Дирекции информационных программ ВГТРК. В 1995 году стала ведущей передачи «Вести».

В 1998–1999 годах — ведущая ток-шоу «Арина» (НТВ), «Место встречи с Ариной Шараповой» (ТВ-6).

Летом 2001 года она вернулась на Первый канал в качестве ведущей программы «Доброе утро», где проработала следующие 20 лет.

За долгие годы работы на Первом канале страны Шарапова попробовала себя в качестве эксперта «Модного приговора», а также боролась со своими страхами на съемочной площадке программы «Самый лучший муж» во время отсутствия Екатерина Скулкиной.

В 2014 основала школу искусств АНО «Артмедиаобразование», став ее президентом и руководителем. В 2018 году она получила место в передаче «Десять фотографий» на телеканале «Звезда».

Что известно о личной жизни Шараповой

Арина Шарапова была замужем четыре раза. Первый раз она связала себя узами брака в 18 лет, ее избранником стал поэт Олег Борушко. Спустя время у пары родился сын Даниил, однако через пять лет они расстались.

Ее вторым супругом был Сергей Аллилуев — журналист, племянник жены Иосифа Сталина. Пара была вместе семь лет.

Третий раз Шарапова вышла замуж за продюсера Кирилла Легата, четвертый — за бизнесмена Эдуарда Карташова. С Карташовым телеведущая живет по сей день.

«Эдуард у меня человек очень терпимый, я должна каждый день свечку ему ставить. Он меня терпит, а это невозможно, как мне кажется», — говорила Шарапова в программе «Идеальный ремонт».

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Арина Шарапова

Что Шарапова говорила про Крым

Арина Шарапова в интервью «Собеседнику» заявляла, что полностью поддерживает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

«Я мечтала об этом с того самого момента, когда впервые оказалась на полуострове. Потому что прекрасно понимала: если бы Крым не выходил из состава России, то крымские города давным-давно были бы уровня жизни, например, выдающихся городов Краснодарского края. И вот с 2014 года Крым серьезно развивается. В него вкладываются и частный бизнес, и государство», — говорила она.

Телеведущая также рассказывала, что из-за ее точки зрения некоторые друзья перестали общаться с ней.

«Да, было и такое, теряла друзей. Считаю так: недоволен — уезжай. Но получалось чистое лицемерие и двойные стандарты: хулили, но продолжали жить в России, на своих крымских дачах. Как-то все это непоследовательно», — высказывалась Шарапова.

Что Шарапова говорила про уехавших артистов

Арина Шарапова отмечала, что работает на благо России. По ее словам, она не хочет обсуждать уехавших артистов, однако задала бы им один вопрос.

«Я не хочу на эту тему рассуждать. Мир такой большой, столько всего интересного кругом: природа, погода, культура... Поэтому считать деньги чужих людей, поверьте, это не моя тема. Неинтересно, кто и что говорит или пишет на данную тему. У меня так много работы. Я считаю, что работаю на благо своей страны. Поэтому единственный вопрос, который я бы хотела задать тем, кто уехал и ругает нашу страну: „А что ты сделал для России?“ Наверное, для меня эта позиция самая основная», — объясняла она.

Чем сейчас занимается Шарапова

В 2021 году вышла книга Арины Шараповой «Страна чудес Коктебель», представляющая собой серию сказочных детских историй о Крыме.

В 2022 году она снова вернулась на Первый канал в передачу «Доброе утро» после двух лет отсутствия.

«Это случилось по моей инициативе, так сложилось. А сейчас снова позвали. Оказывается, и так бывает», — комментировала журналист.

В 2023 году она поучаствовала в проекте сына «Цвет истории». Даниил Шарапов и Сергей Минаев занялись колоризацией и реставрацией видеохроники событий Великой Отечественной войны.

Читайте также:

Слухи о романе с Гордоном, конфликт с Аршавиным: как живет Юлия Барановская

Отказ от Украины, Первый канал, отъезд из РФ: где сейчас Жанна Бадоева

Вражда с Собчак, награда от Путина, дети: как сейчас живет Тина Канделаки