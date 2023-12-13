Смерть жены, новая любовь, поддержка СВО: как сейчас живет Андрей Норкин

Фото: Александра Мудрац/ИТАР-ТАСС

Андрей Норкин

Журналист Андрей Норкин в 2020 году потерял супругу, однако в 2021 году женился вновь. Кто стал новой избранницей телеведущего, как он живет сейчас и чем занимается?

Чем известен Норкин

Андрей Норкин родился 25 июля 1968 года в Москве. После окончания средней школы в 1985 году поступил на факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ).

С 1985 по 1986 год работал слесарем в макетной мастерской Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДАР). С 1986 по 1988 год проходил срочную военную службу в артиллерийских войсках на территории Закавказского военного округа в городе Кутаиси, где дослужился до звания сержанта.

С 1989 по 1992 год Норкин работал в отделе информации, печати и рекламы генеральной дирекции Московского центрального стадиона имени В. И. Ленина в Лужниках. Во второй половине 1991 года сотрудничал с радиостанцией «Максимум», где был ведущим информационных программ. С 1992 года перешел на радиостанцию «Радио 101».

С 1994 по 1995 год работал на радиостанции «Радио-Панорама», где стал автором и ведущим музыкальных программ. С 1995 по 1996 год — автор и ведущий программ на радиостанции «Радио России Ностальжи». В 1996 году начал работу на телевидении: вел программу «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на НТВ.

С апреля 2001 года по январь 2002 года работал на канале ТВ-6, с 2008 по 2011 год — на Пятом канале. С апреля 2013 года по 16 июля 2013 года — сотрудник Общественного телевидения России (ОТР). Был ведущим программ «Прав? Да!» и «Подробности. Воскресная неделя».

В 2013–2014 учебном году руководил собственной мастерской на факультете журналистики Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО).

С мая 2014 года по сентябрь 2016 года — один из авторов программы «Реплика» на телеканале «Россия 24». С февраля 2016 года — ведущий общественно-политического ток-шоу «Место встречи» на канале НТВ, изначально в паре с Ольгой Беловой, с 2018 года — единолично.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Андрей Норкин и его супруга Юлия перед началом церемонии вручения премии «ТЭФИ-2019» в номинации «Вечерний прайм» в Московском театре мюзикла

Помимо телевизионной деятельности, Норкин периодически проводит литературно-юмористические концерты под названием «Другой формат». В рамках выступлений он читает отрывки из собственных произведений и фрагменты юмористических зарисовок российских писателей. Также телеведущий поет песни и рассказывает анекдоты.

Что известно о личной жизни Норкина

Андрей Норкин был женат два раза. На коллеге по цеху Юлии Норкиной он женился в 1992 году. Журналисты вместе вели программы на многих радиостанциях. В браке родились сын Александр и дочь Александра. Кроме того, пара усыновила братьев Артема и Алексея.

В 2020 году супруга Норкина умерла в возрасте 53 лет. Друг семьи Евгений Спицын рассказал, что причиной смерти стал инфаркт.

«У Норкиных возникли проблемы с переходом сына в старшую школу. И она со мной консультировалась. Я сказал, что ей надо делать. Видимо, нервное напряжение, связанное с одним из детей, и плюс все эти коронавирусные дела вызвали эмоциональный стресс. Случился инфаркт. И Юлю не успели спасти», — говорил Спицын.

В 2021 году Норкин повторно женился. Его избранницей стала актриса Ирина Бородина.

Фото: Социальные сети Андрей Норкин и Ирина Бородина

Что Норкин говорил про СВО и уехавших артистов

Андрей Норкин поддерживает проведение спецоперации и действия российских властей. В 2022 году он заявил, что испытывает гордость за свою страну и армию.

По мнению телеведущего, некоторые звезды высказались против СВО из-за того, что имеют недвижимость за рубежом.

«На мой взгляд, это исключительно меркантильные соображения. Потому что у многих из них действительно есть и недвижимость за рубежом, и какие-то там банковские накопления. Мне в этом смысле хорошо: у меня ничего подобного нет — у меня все дома. Но осуждать их я как-то не готов, скорее всего, надо их жалеть, потому что они совершают очень большую ошибку — не понимают, что там они не будут востребованы», — комментировал Норкин.

Чем Норкин занимается сейчас

Андрей Норкин сейчас продолжает вести программу «Место встречи» на канале НТВ.

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