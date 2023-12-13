Турецкие яйца спасут Россию? Какие они на вкус, подешевеют ли отечественные Экономист Плугов: лишь ежемесячный ввоз в РФ 500 млн яиц мог бы сбить цены

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Власти готовятся на полгода обнулить ввозную таможенную пошлину на куриные яйца. Как считают в правительстве России, это обеспечит рост предложения, а значит, позитивно отразится на стоимости яиц в стране, которые с начала года подорожали почти на 40%. О готовности начать поставки уже заявила Турция. Смогут ли импортные яйца сбалансировать российский рынок, чем они будут отличаться от российских — в материале NEWS.ru.

Что предлагают в правительстве РФ

Правительство РФ концептуально одобрило обнуление пошлин на поставку яиц из-за рубежа. Эта мера позволит сформировать на внутреннем рынке достаточное предложение этого товара, что снизит его стоимость, пишут «Известия». В аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова подтвердили, что соответствующий протокол уже был подписан. Это предложение поддержала комиссия кабмина по тарифно-таможенному регулированию.

В Минэкономразвития РФ пояснили, что сейчас размер ввозной пошлины на пищевое яйцо составляет 15% стоимости продукции. Новая льгота будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года, и поставщики смогут ввезти в Россию 1,2 млрд штук (то есть около 200 млн в месяц). В ведомстве полагают, что мера позволит сбалансировать внутренний рынок этой продукции и приведет к росту предложения в краткосрочной перспективе.

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Как выросли цены на яйца в России

Согласно последним данным Росстата, в ноябре цены на куриные яйца в среднем по стране выросли к октябрю еще на 15,1%. В 18 регионах они подорожали в пределах 10%, в 46 субъектах — увеличились на 10,1–20%, а в 27 субъектах рост цен за месяц составил 20,1–28,6%.

В целом в ноябре яйца уступили по росту цен на продовольственном рынке только огурцам и помидорам, которые подорожали на 35,1% и 19,1% соответственно.

С начала года стоимость десятка подскочила на 36,5%. Для сравнения: общая инфляция за тот же период составила 6,6%. Эксперты считают, что на этом рост цен на яйца не остановится и в апреле 2024 года средняя стоимость десятка вполне может превысить 140 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем ответят зарубежные поставщики

Переговоры с другими странами о поставках яиц уже начались: до конца текущей недели в РФ поступят первые партии из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции.

Как заявил глава Союза производителей яиц Ибрагим Афйон, Турция готова обеспечить Россию яйцами. Он уточнил, что 21 компания получила одобрение на поставки, а три уже начали поставлять эту продукцию.

Чем турецкие яйца отличаются от российских

Гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов замечает, что турецкие несушки по факту питаются российским кормом. «Турция у нас закупает не только фуражное зерно, но и шроты масличных культур, жмыхи... То есть все то, чем кормят птицу», — говорит собеседник NEWS.ru. С этой точки зрения турецкие яйца по вкусу близки нашим, отечественным, допускает он.

Турция экспортирует большое количество яиц на Ближний Восток и их качество считается высоким, добавила в беседе с NEWS.ru доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. По ее словам, куры в Турции питаются в том числе рыбной мукой, которую получают из малоценной свежей рыбы, в этом корме содержится 60% протеина. Это положительно влияет и на здоровье несушек, и на качество производимых ими яиц, отмечает она.

Говоря о стоимости турецких яиц, эксперты сходятся во мнении, что вряд ли они будут дешевле отечественных. «Во-первых, турецкие куры едят российское зерно, которое облагается пошлинами, сюда же добавим транспортные расходы, упаковку, плюс маркетинг, продвижение, рекламу. Яйца — не обезличенный товар, на рынок должен выходить бренд, а это большая работа. И здесь барьеров для яйца как продукта гораздо больше, чем у того же мяса», — рассуждает Плугов.

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Спасет ли Турция Россию от яичного кризиса

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции, депутата Сергея Лисовского, на яйца из Турции рассчитывать не стоит. «Если их и привезут, то достаточно небольшой объем. Никто не производит яйца „на склад“. Ведь они хранятся максимум три месяца», — комментирует он.

Для увеличения поставок в Россию нужно сначала заказать яйцо, из которого вылупится несушка, и потом она должна вырасти. «В итоге получается цикл около года! То есть, чтобы заказать у кого-то сейчас большие объемы яиц, которые повлияют на глобальный рынок, требуется много времени», — резюмирует Лисовский.

Алексей Плугов соглашается, что в случае обнуления импортной пошлины на яйца потребуется не один месяц для налаживания поставок, а к этому времени цены на яйца и так (в силу сезонного фактора) пойдут вниз.

«Допустим, Турция расширит производство, увеличит количество инкубационных яиц, вылупятся эти куры-несушки и начнут нести яйца, а мы к этому времени вдруг скажем: „Все, спасибо, нам уже не надо“. Так не делается», — говорит Плугов.

Поэтому если и вводить беспошлинный ввоз яиц, то исключительно на постоянной основе, уверен он.

По словам эксперта, проблемы начались после того, как Россия полностью отказалась от импорта мяса птицы. «Продовольственная безопасность — это не только самообеспеченность тем или иным продуктом, это еще и экономическая доступность продовольствия для населения. Для этого и нужен импорт, поскольку он поддерживает здоровую конкуренцию», — поясняет он.

Плугов замечает, что США, являющиеся одни из крупнейших экспортеров мяса птицы, тоже импортируют его. «А мы практически полностью отказались от импорта, и это неправильно», — высказал мнение эксперт.

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Сколько яиц нужно России, чтобы цены снизились

В настоящее время фактически единственной страной, у которой Россия закупает яйца, является Белоруссия. При этом доля белорусских яиц на российском рынке составляет всего 1,2%, уточняет Плугов.

«Чтобы сбить цены на яйца, в Россию необходимо ежемесячно ввозить как минимум 500 млн яиц, а для поддержания реальной конкуренции — хотя бы 250 млн. А из Белоруссии мы импортирует 560 млн, но только не в месяц, а в год», — сетует эксперт.

Для сравнения: ежегодно в России производится 46 млрд яиц, то есть около 3,8 млрд ежемесячно. «Во II и III квартале, когда цены на яйца падают, мы производим свыше 4 млрд яиц в месяц, а в I и IV, когда цены растут, — 3,5–3,7 млрд», — пояснил Плугов.

Как добавил аналитик, чтобы как-то повлиять на рынок, России потребуется нарастить поставки импортного яйца примерно в десять раз.

По мнению Екатерины Новиковой, увеличение количества на внутреннем рынке должно положительно отразиться на ценах, но не сразу. Она допускает, что яйца подешевеют ближе к февралю в пределах 10–15%.

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