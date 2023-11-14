Яйца дорожают бешеными темпами. Магазины совсем обнаглели, что дальше? Агроэксперт Плугов: яйца в любом случае будут дорожать до марта

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

ФАС проверит цены на куриные яйца, а правительство уже начало работать над их стабилизацией. С начала года стоимость одного из самых популярных продуктов увеличилась на 21,16%, и этот рост нельзя объяснить только сезонностью. Получится ли у властей снизить цены и надолго ли хватит предложенных ими мер, расскажет NEWS.ru.

Как ФАС намерена проверять цены на яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России собирается проанализировать ценообразование на куриные яйца и уже направила соответствующее поручение в свои территориальные подразделения. Кроме того, ведомство запросило у компаний-производителей данные о формировании стоимости на выпускаемую продукцию. А 10 федеральных торговых сетей получили требование предоставить сведения о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.

Как будут бороться с ростом цен в правительстве

По данным «Известий», Минсельхоз проработает увеличение объемов импорта яиц из стран ЕАЭС (хотя дефицита нет), а Минпромторг начнет стимулировать производителей и торговые сети заключать долгосрочные договоры о поставках, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и цены.

Ранее Минсельхоз предложил ограничить на полгода экспорт яиц «в целях сдерживания роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита». Соответствующий проект постановления был размещен на портале нормативно-правовых актов.

Тогда же в Минсельхозе пояснили, что цены на яйца растут из-за снижения производства и из-за дорогого доллара (он увеличивает себестоимость продукции, так как к нему привязаны расходы на корма, лекарства и производственное оборудование). «Текущая ситуация способствует чрезмерной привлекательности вывоза данной продукции по сравнению с поставками на внутренний рынок, что создает угрозу продовольственной безопасности Российской Федерации», — объяснили в ведомстве.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Как выросли цены на яйца в 2023 году

По данным Росстата, с начала года цены на яйца выросли на 21,16%. За неделю с 31 октября по 7 ноября их стоимость увеличилась на 2,4%. В 47 регионах яйца подорожали на 0,1–3%, в 35 субъектах — на 3,1–7,5%.

Заметный скачок был в октябре, когда цены на яйца поднялись на 13,1% относительно сентября. Самый большой рост зафиксирован в Приморье, сообщали местные СМИ. В торговых сетях региона товар предлагают по цене 190 рублей, а на рынке домашние яйца могут стоить 200 рублей.

Почему дорожают яйца

Ключевая причина подорожания яиц — смещение баланса спроса и предложения на рынке, пояснил «Известиям» представитель птицефабрики ОАО «Волжанин» (компания — стратегический партнер большинства федеральных торговых сетей). При высоких ценах на мясо, в том числе и куриное, покупатели выбирают более доступный источник белка — яйцо, поэтому увеличилось потребление этого продукта, отметили в компании.

Бизнес также связывает подорожание яиц с удорожанием топлива (а как следствие, и логистики), а также увеличением затрат на обслуживание оборудования.

Птицефабрики сейчас сталкиваются с обновлением комплексов по новой системе автоматизации, что тоже сказывается на ценах, объяснил NEWS.ru доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Импортозамещение ветеринарных препаратов и необходимых комбикормов идет, но для полного насыщения рынка потребуется еще 1–3 года. «Селекция и технологии есть, но не в нужном объеме», — сказал он.

Гендиректор Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов объясняет рост цен на яйца повышением себестоимости производства и сезонным фактором. Яйцо традиционно дешевеет летом, а осенью, наоборот, дорожает. По словам собеседника NEWS.ru, ежегодно с сентября по март происходит сезонный рост цен. Так, с сентября 2022-го по март 2023 года их стоимость выросла на 18,54%, с сентября 2021-го по март 2022-го — на 26,35%. В последние пять лет яйца именно в этот период дорожали в среднем на 21,6%.

Сработают ли меры правительства и снизятся ли цены

Яйца в любом случае будут дорожать до марта, говорит Плугов. «И в декабре цены на этот продукт не будут ниже, чем в ноябре. Однако годовой рост может быть менее ощутимым благодаря регуляторным мерам», — объясняет эксперт. По состоянию на 7 ноября 2023 года средняя стоимость десятка яиц в России составила 99,43 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 26,4%. «Если получится снизить годовой рост с 26% до 12–15% — это будет выдающийся результат», — считает эксперт. Впрочем, об эффективности мер правительства (в случае их принятия) можно будет говорить не раньше марта будущего года, добавляет Плугов.

«Скорее всего, категорию C1 будут держать на уровне 100 рублей, C0 дадут свободно поднимать, чтобы компенсировать затраты рынка, производителей и фермеров», — рассуждает Александр Тимофеев. Не исключено, что ретейл обяжут держать минимальные цены на яйца категории C2 и, возможно, их стоимость вернется к 85 рублям, добавляет он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что еще из еды подорожает до конца года

Помимо яиц, будут дорожать мясо и некоторые овощи. К примеру, ближе к январю перец, кабачки и баклажаны могут подорожать в 3–5 раз, огурцы и помидоры — в 2,5 раза по сравнению с сентябрьскими ценами.

Кроме того, ближе к Новому году подорожает все то, что обычно ставят на праздничный стол: весь алкоголь, в том числе игристое вино, а также соленая рыба и мясные деликатесы. Также до конца года минимум на 20% вырастет в цене шоколад.

По мнению экспертов, наиболее уязвимые категории (помимо алкоголя) — это фрукты и овощи, мясо свинины (которое не достигло еще привычного баланса цен с мясом курицы), копченые колбасы, майонез, горошек, готовые салаты ретейлеров, торты и кондитерские изделия.

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