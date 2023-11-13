Экономим на еде: главные советы и лайфхаки Эксперт Плугов: цены на продукты в 2024 году вырастут в пределах 5%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цены на еду растут. И это не единственная плохая новость. Как показало исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, большая часть дохода россиян сегодня уходит именно на продукты питания. Хорошая новость в том, что на продуктах, как и на всем остальном, тоже можно экономить. NEWS.ru расскажет, как это делать правильно.

Как выросли цены на продукты с января 2023

Согласно последним данным Росстата, с начала года накопленная инфляция в России составила 5,86%. Из продуктов питания больше всего за это время подорожали бананы — на 42,9%, курица — на 29,66%, помидоры — на 29,5%, капуста — на 21,18% и яйца — на 21,16%. Кроме того, двузначный рост цен зафиксирован на сахар (16,9%), баранину (16,33%) и свинину (12,44%), а также яблоки (14,47%) и морковь (11,34%).

В октябре заметнее всего выросли цены на помидоры (на 31,1%), яйца (13,12%), чеснок (8,5%), бананы (5,8%), апельсины (3,6%) и мясо индейки (3,3%).

Что еще из еды подорожает до конца года

По мнению экспертов, ближе к Новому году подорожает все то, что обычно называют праздничным столом: весь алкоголь, игристое вино, соленая рыба и прочее. Также до конца года минимум на 20% вырастет в цене шоколад.

Кроме того, еще больше увеличится стоимость мяса и яиц. Перец, кабачки и баклажаны ближе к январю могут подорожать в 3–5 раз, огурцы и помидоры — в 2,5 раза по сравнению с сентябрьскими ценами.

Наиболее уязвимые категории (помимо алкоголя) — это фрукты и овощи, мясо свинины (которое не достигло еще привычного баланса цен с мясом курицы), мясные деликатесы, копченые колбасы, майонез, горошек, готовые салаты ретейлеров, торты и кондитерские изделия, перечисляет в беседе с NEWS.ru профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

«Но по ряду позиций, возможно, что цены вырастут в среднем не более чем на 5%», — допускает он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как вырастут цены на продукты в 2024 году

Больших скачков розничных цен ждать не стоит, по крайней мере, в начале следующего года, считает Вячеслав Чеглов. Рубль временно стабилизировался, а логисты заговорили об удешевлении морских перевозок в Россию, объясняет эксперт.

«Это сдерживающие рост потребительских цен факторы, которые окажут влияние в перспективе», — говорит он.

По мнению генерального директора экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексея Плугова, если не случится нового витка девальвации рубля, существенного подорожания не произойдет.

«Думаю, рост цен на продукты в 2024 году будет в рамках общей инфляции, то есть в пределах 4–5%», — допускает собеседник NEWS.ru.

На что россияне тратят большую часть доходов

Оказывается, продукты питания — это самая крупная статья расходов у многих наших соотечественников, выяснили аналитики крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru. Так, 47% опрошенных россиян признались, что большую часть зарплаты тратят именно на еду (даже больше, чем на аренду жилья, ипотеку и кредиты).

В Хабаровском крае так ответили 57% респондеров, в Ярославской и Новосибирской областях — 54%, а в Удмуртии — 22%. Интересно, что представители сферы маркетинга, рекламы, PR тратят больше денег на питание (56%), чем работники розничной торговли (30%).

Как можно сэкономить при покупке продуктов

Есть несколько правил, следуя которым, можно реально сэкономить на еде и не в ущерб своему здоровью.

Первое — не переплачивайте за бренд. Стоимость товара раскрученного бренда, как правило, выше (за счет издержек на рекламу растет цена на сам товар), чем менее известного. То, что качество товара и его цена прямо пропорциональны, — всего лишь стереотип. Менее известные марки (не путайте их с сомнительными марками) могут предложить качество не хуже, чем популярные бренды, но цена товара при этом будет заметно ниже.

Второе — не гонитесь за красотой упаковки. Товар в простой и скромной упаковке, скорее всего, ничем не отличается от продукта в яркой и привлекательной обертке. Кстати, сыпучие продукты (макароны, крупы, сахар, муку) вообще выгоднее всего брать на развес.

Третье — сравнивайте вес упаковки и считайте цену товара в килограммах. Не факт, что чем больше упаковка, тем выгоднее цена.

Четвертое — покупайте отечественное. Часть импортных товаров (стоимость которых сильно зависит от курса рубля) можно безболезненно заменить российскими аналогами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятое — откажитесь от «мусорной еды». Воздержавшись от покупки чипсов, сухариков, крендельков, можно не только сэкономить деньги, но и как минимум на один шаг приблизиться к здоровому питанию. Лапша быстрого приготовления и прочая подобная еда только считаются атрибутами сверхэкономного образа жизни. На самом деле выгоднее купить упаковку макарон и пару окорочков, чем несколько пачек «Доширака».

Как в целом можно снизить свои расходы

Чтобы сэкономить на продуктах без ущерба для рациона, нужно следить за акциями в магазинах, советует в беседе с NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Также, по его словам, стоит отказаться от доставки — сервисы берут пусть и небольшую, но все же комиссию. Наличие списка покупок поможет защититься от необязательных трат.

Расплачиваться в магазинах стоит картой — многие банки предлагают повышенный кешбэк на разные категории товаров, в том числе и на продукты питания. «Нелишним будет зарегистрироваться в программах лояльности торговых сетей — это даст дополнительные скидки и позволит копить бонусные баллы, которыми можно будет частично расплачиваться за покупки», — говорит собеседник NEWS.ru.

Записывайте все свои доходы и расходы. Причем вовсе не обязательно делать это вручную. Вести бюджет сегодня можно с помощью современных приложений, которые не только смогут рассчитать ваши расходы, проанализировать их, но и повысят уровень вашей финансовой грамотности. Такие приложения анализируют ваши траты в течение определенного периода и подсказывают, какие из них рациональны, а какие нет, рассказывает в беседе с NEWS.ru гендиректор студии разработки цифровых решений для бизнеса OASIS App и стартап-академии Products School Климент Кузьмин.

«Некоторые из них позволяют не только оптимизировать расходы, но и дают подсказки о том, куда можно вложить сэкономленные средства», — отмечает эксперт. По его словам, через годы вы сможете ощутить эффект от экономии.

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