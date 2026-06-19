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19 июня 2026 в 14:31

В российском регионе ввели контроль за ценами на бензин

Mash: в Калужской области взяли на контроль ситуацию с ценами на топливо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Калужское отделение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) взяло на контроль ситуацию со стоимостью топлива на местных заправках, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что повышение цен на местных АЗС началось два дня назад.

В Боровске стоимость топлива выросла сразу на 50% — с 65 до 99 рублей за литр. Как сообщает министр конкурентной политики Николай Владимиров, больше всего жалоб зафиксировано на севере Калужской области — в Обнинске, Боровске и населенных пунктах на границе со Смоленской и Тульской областями.

Сообщается, что крупным компаниям посоветовали просить клиентов быстрее покидать заправки, чтобы сократить очереди и снизить нагрузку на АЗС из маленьких областных сетей. При этом за ценовые манипуляции нефтетрейдеры могут получить крупные штрафы от 10 до 150 млн рублей.

Ранее сообщалось, что российские сети АЗС могут получить многомиллионные штрафы, если антимонопольная служба докажет необоснованность подорожания топлива. По словам адвоката Александра Бенхина, такое действие ведомства является лишь началом комплексной проверки.

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топливо
повышение цен
АЗС
штрафы
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