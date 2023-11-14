Цены на куриные яйца привлекли внимание ФАС ФАС России проверит обоснованность цен на куриные яйца

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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проанализирует ценообразование на куриные яйца, сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты намерены проверить, насколько обоснованны оптово-отпускные цены на данную продукцию. Отмечается, что соответствующие указания уже разосланы в территориальные органы, 10 федеральных ретейлеров также получили запросы от ведомства.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники территориальных органов ФАС направили запросы компаниям-производителям с просьбой объяснить принцип формирования цен на куриные яйца. Федеральные ретейлеры же предоставят ФАС сведения о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на данную продукцию. Предполагается, что поводом для проверки стал рост цен на куриные яйца. Согласно данным Росстата, они подорожали на 21,16% с начала года. Также зафиксирован рост цен на куриное мясо.

Федеральная антимонопольная служба ранее предупредила нефтяников о недопустимости роста цен на топливо на московских автозаправках. В столичном управлении ведомства подчеркнули, что в случае необоснованного роста цен на нефтепродукты будут приняты меры антимонопольного реагирования.