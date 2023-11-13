ФАС предупредила АЗС Москвы о недопустимости роста цен на топливо УФАС направило нефтяникам Москвы письма о недопустимости роста цен на заправках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московское управление Федеральной антимонопольной службы предупредило нефтяные компании, осуществляющие розничную продажу топлива, о недопустимости роста цен на АЗС, сообщается на сайте столичного управления ведомства. В ведомстве отметили, что в случае выявления необоснованного роста розничных цен на нефтепродукты будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Нефтяные компании были предупреждены о том, что в случае выявления необоснованного роста розничных цен на нефтепродукты антимонопольным органом будут приняты меры антимонопольного реагирования, — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что власти России приняли системные меры для стабилизации ситуации на рынках нефтепродуктов. Это позволило сформировать достаточные запасы топлива, а также снизить цены на автозаправках.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что ряд АЗС продолжает удерживать цены на дизельное топливо выше среднего в стране уровня. По его словам, дифференциал разницы цен между заправками крупных нефтяных компаний и независимыми заправками должен быть стабилизирован на уровне рынка.