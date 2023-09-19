Опубликован прогноз роста цен на мясо и яйца до конца года «АБ-Центр»: до конца года яйца могут подорожать на 15%, а мясо — на 5%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

До конца этого года яйца могут подорожать на 15%, а мясо — на 5%, дал свой прогноз NEWS.ru генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов. Он пояснил, что рост цен на яйца объясняется как сезонным фактором, так и падением рубля. Из-за ослабления нацвалюты импортные кормовые добавки, а также оборудование для производства дорожают.

Цены на куриное яйцо вырастут на 15%, что объясняется в основном сезонным фактором, но не только. Продукция птицеводства в целом дорожает. В том числе из-за колебаний курсов валюты, роста цен на кормовые добавки, оборудование, тарифов на электричество, — сказал Плугов.

Что касается цен на мясо, то оптовый прайс на говядину в апреле поставил рекорд, говорит Плугов. Потом, летом, цены немного снизились. Тем не менее до конца года розничные цены на мясо и мясную продукцию могут вырасти еще на 5%. Подробнее о подорожании разных продуктов до конца этого года — в эксклюзивном материале.

Ранее NEWS.ru также писал, что рост курса доллара до отметок 95–100 рублей в последний месяц приведет к повышению цен на продукты питания в магазинах этой осенью. NEWS.ru собрал все прогнозы экспертов, которые рассказали, на сколько подорожают мясо, рыба, кофе, алкоголь и другие товары. Например, к сентябрю по сравнению с началом августа курица должна была подорожать еще на 8%, свинина — в пределах 5%, а говядина — на 1–2% (цены на нее и так уже очень высокие, а спрос падает).