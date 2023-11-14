Россиянам рассказали, какие товары больше всего подорожают к Новому году Экономист Чеглов: импортные товары могут подорожать к январю более чем на 10%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К Новому году импортеры могут поднять цены на товары более чем на 10%, завил NEWS.ru профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. После праздников цены должны скорректироваться, считает он. По мнению эксперта, помимо алкоголя, наиболее подвержены подорожанию мясные деликатесы, копченые колбасы, фрукты и овощи, а также готовые салаты.

По ряду ряду позиций, возможно, цены к Новому году вырастут в среднем не более чем на 5%. Однако импортеры могут поднять их выше, поэтому импортные товары могут подорожать более чем на 10%, — заявил Чеглов.

Каждый производитель (или импортер) сам будет решать, поднимать цены или нет, говорит эксперт. Кроме того, цены будут согласовывать с крупными сетями, добавляет аналитик.

Чеглов отметил, что в 2024-м на фоне удешевления мировой логистики и стабилизации курса рубля можно ожидать стабилизации цен, но только в начале года. Для развития отечественного производства нужны кредиты, напомнил он, которые, как выяснил NEWS.ru, сейчас дорогие из-за высокой ключевой ставки.

Ранее сообщалось, что к Новому году цены на отечественные алкогольные напитки могут снизиться на 5–10%. По данным СМИ, в отрасли нет никакого дефицита, более того, ожидаются скидки на большую часть продукции отечественного производства. Импортного алкоголя это не касается — распродаж не будет. В свою очередь доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова ранее заявила NEWS.ru, что к концу года может сильно подорожать шоколад — как минимум на 20%. Причем в большей степени подорожание коснется продукции с высоким содержанием какао — это, например, темный шоколад.