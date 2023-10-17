Производители снижают цены на курицу: подешевеет ли она в магазинах и кафе Эксперт Чеглов считает, что розничные цены на курицу могут упасть на 15–20%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Куриное мясо должно стать доступнее для россиян. Производители начали снижать оптовые цены на курятину, сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Теперь ФАС рекомендует делать то же самое и ретейлерам. На сколько может подешеветь курица в рознице и снизятся ли цены на блюда из мяса птицы в кафе быстрого питания и ресторанах, рассказывает NEWS.ru.

Почему снижаются оптовые цены на курицу

Крупнейшие производители курятины начали снижать оптовые цены, сообщила Федеральная антимонопольная служба. О решении снизить отпускные цены на тушку бройлера проинформировали ПАО «Группа Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье». Кроме того, ФАС рекомендовала ретейлерам «соразмерно снижать розничные цены для потребителей в случае снижения цен или предоставления скидок на куриное мясо поставщиками».

Производители изменили отпускные цены после вмешательства самой ФАС. В августе стало известно, что ведомство начало проверку обоснованности роста стоимости мяса.

А в октябре служба подтвердила это официально. Она, в частности, установила, что ПАО «Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье» занимают коллективное доминирующее положение на товарном рынке. Это значит, что компании могут злоупотреблять своим превосходством и устанавливать монопольно высокие цены, отметили в ведомстве. Поэтому ФАС направила производителям запросы «с целью проведения анализа обоснованности установленных цен».

Как росли цены на курицу в России

В конце июля розничные цены на куриное мясо побили исторический рекорд — 196,93 руб. за килограмм. Это выше рекорда апреля 2022 года, когда после начала спецоперации на Украине и первых санкций цена курицы составляла 191,84 руб. за кило. К апрелю 2023 года она снизилась до 170 руб., но всего за три последующих месяца опять возросла — на 14–15%.

В сентября, по данным Росстата, килограмм курятины стоил уже 221 руб. против 181,5 руб. годом ранее. То есть с сентября 2022 года мясо птицы подорожало на 20,4% (а за последний месяц — на 5,7%). Для сравнения: инфляция за тот же период составила 6%. И это, надо сказать, только официальная статистика. По данным аналитической компании Emeat, еще в июне в розничных сетях куриная тушка стоила гораздо дороже — в среднем 270 руб. за килограмм.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Будут ли снижаться цены на курицу в рознице

Тот факт, что ФАС настоятельно рекомендовала розничным сетям «соразмерно снижать» стоимость курятины (при условии, если это будут делать поставщики), позволяет надеяться на снижение цен в рознице, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Но сказать, на сколько снизятся цены, эксперт не берется. «В данном случае все будет зависеть от того, на каком размере дисконта сойдутся поставщики продукции», — объясняет он NEWS.ru

К тому же, напоминает Деев, торговые сети и без того уже взяли на себя добровольные обязательства по сдерживанию цен и наценок на социально значимые продовольственные товары. В итоге с начала года средняя наценка на тушку бройлера у них вообще отрицательная.

Генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов в беседе с NEWS.ru прогнозирует стабилизацию розничных цен, но не более того. Эксперт допускает, что по социально значимым позициями цены действительно могут «незначительно» ослабнуть (например, на тушку бройлера), а вот в разделке мясо не подешевеет.

Более оптимистично настроен профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. По его словам, мясо курицы является социально значимым продуктом и находится на контроле правительства. То, что крупнейшие производители отреагировали, не дожидаясь результатов расследования ФАС, уже о многом говорит, подчеркивает эксперт.

«Федеральные торговые сети транслируют это снижение через полторы-две недели, ибо их магазины находятся под мониторингом. А они, по сути, в доходах не теряют (ведь поставщики свои цены снизят. — NEWS.ru.). Вот только мы не увидим тех же цен, что были. Ну разве что в рамках промоакций. И это снижение будет дифференцированным», — рассуждает собеседник NEWS.ru.

Прежде всего оно коснется тушки бройлера, крыльев, суповых наборов — то есть низкоценового сегмента. Здесь цены могут снизится на 15–20%, а более «деликатесное» мясо вряд ли подешевеет больше чем на 10%, считает Чеглов.

А дальше многое будет зависеть от позиции властей. «Если жесткой реакции не последует, то под Новый год можно ждать очередного подъема цен в цепочке, в том числе роста цен на мясо свинины», — прогнозирует эксперт. Если же итогом проверки ФАС станет признание факта нарушения, то произойдет более выраженный ценопад. Тогда рост цен на курицу «уляжется» в целом в рамки официальной инфляции, резюмирует Чеглов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снизятся ли цены на блюда из курицы в общепите

Никто из опрошенных NEWS.ru экспертов не ждет падения цен на блюда из курицы в общепите. По словам Артема Деева, у ресторанов быстрого питания весьма специфические требования к упаковке, фасовке и т. д. «И, следовательно, уменьшение стоимости от поставщиков им не очень-то поможет. Так что снижения ценника в фастфуде, на мой взгляд, ждать не стоит», — говорит он.

Аналогичного мнения придерживается Алексей Плугов. «В фастфуде и кафе цены могут только возрасти. Помимо сырья, на себестоимость конечного продукта влияет множество факторов», — указывает он. Так, с 1 января в России увеличится размер минимальной оплаты труда (МРОТ). Рост затрат на рабочую силу объективно отразится и на стоимости конечной продукции, отмечает Плугов. При этом снижение оптовых цен на мясо будет замедлять рост цен в общепите, заключает эксперт.

Чеглов замечает, что все ведущие сети понесли потери в связи с «трансформацией» (как, например, когда McDonald’s превратился во «Вкусно — и точка». — NEWS.ru) и хотят отхватить еще кусочек рынка. А для этого им нужны доходы. В то же время они остаются фактически монополистами на рынке и «будут держать цены», уверен эксперт. Напомним, согласно прогнозу Банка России, по итогам 2023 года инфляция в России, составит 6–7%.

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