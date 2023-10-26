Почему Воробьев и Патрушев обратились к Путину из курятника: что рассказали Владимиру Путину понравился доклад Патрушева и Воробьева из курятника

Фото: kremlin

Дмитрий Патрушев и губернатор Московской области Андрей Воробьев

Президент России Владимир Путин похвалил главу Министерства сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и губернатора Московской области Андрея Воробьева за прямое включение из подмосковного курятника в ходе совещания главы государства с членами правительства. Какие подробности известны, что они рассказали?

«Мы находимся в центре производственного процесса, что, наверное, отчасти и слышно», — сообщил Воробьев.

Что рассказали Патрушев и Воробьев

Дмитрий Патрушев и Андрей Воробьев рассказали о старте работы селекционного центра по выведению кур в Московской области. В это время до Владимира Путина и участников совещания донеслись звуки кудахтанья.

«Вы из курятника с нами общаетесь — это здорово, это оживляет нашу встречу с правительством», — отметил российский президент.

Патрушев отметил, что новый птицеводческий центр позволит РФ существенно повысить импортонезависимость и насытить рынок племенной птицей.

Также Путин спросил у Патрушева, почему при успехах отрасли так сильно подорожала курятина — на 27% с начала года. Министр сообщил, что ведомство занимается этой проблемой: было небольшое снижение объемов в августе, но по итогам года производство куриного мяса все равно вырастет.

«Предпосылок для увеличения цены в принципе нет никаких», — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что лично общался с птицеводами. По словам Патрушева, «чувствуя свою социальную ответственность», они уже начали снижать цены на курятину.

Путин отметил, что птицеводы занимаются бизнесом и заинтересованы в получении прибыли, однако правительство, видя, что цены растут, должно было принимать меры. В частности, им надо было «включать закупку по импорту у соседей, у Белоруссии и Казахстана».

«Надо своевременно это делать. Тогда бы и роста цен не было такого», — заметил российский президент.

Патрушев сообщил, что решения по импорту уже приняты: мясо курицы поступает из Белоруссии и Казахстана. По его словам, это позволит «чуть-чуть сбалансировать рынок».

Сколько сейчас стоит курица

Цена на курятину сейчас упала на 2,8%. На данный момент стоимость килограмма тушки бройлера составляет 210 рублей.

«Тушка бройлера в оптовом сегменте на неделе с 16 по 22 октября 2023 года снизилась в цене на 2,8%, до 210 рублей за один килограмм. Этот вид мяса показал недельное снижение впервые с конца июня», — пояснили в «Ведомостях».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почему поднималась цена на курицу

С начала текущего года года мясо птицы в России подорожало на 24%. В августе, по данным Росстата, стоимость 1 килограмма курицы составляла 208 рублей, а в сентябре она выросла до 221 рубля.

Эксперты рынка объясняли рост стоимости птицы «физической нехваткой объемов» мяса и ажиотажным спросом на него. Среди других причин также назывались проблемы с производством в отдельных регионах и рост объемов экспорта.

В отчете Росстата за период с 10 по 16 октября сообщалось, что цены на птицу в 71 субъекте РФ выросли на 0,1–7,9%. В четырех субъектах стоимость не изменилась. В 10 субъектах цены на мясо кур упали на 0,1–4,6%.

16 октября Федеральная антимонопольная служба заявила, что производители курицы начали снижать цены. ФАС направила запросы трем птицеводческим компаниям России — ГАП «Ресурс», «Черкизово», «Приосколье». В документе служба потребовала обосновать стоимость продукта.

19 октября правительство РФ и производители достигли договоренности о том, что последние увеличат производство на 3% для стабилизации цен.

Читайте также:

Россиянам рассказали, как могут снизиться цены на курятину

Опубликован прогноз роста цен на мясо и яйца до конца года

Россиянам рассказали, как вырастут цены на перец и баклажаны