Россиянам рассказали, как вырастут цены на перец и баклажаны АБ-Центр: перец, кабачки и баклажаны до конца года могут подорожать в 3–5 раз

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Перец, кабачки и баклажаны до конца года могут подорожать в три — пять раз, поделился своим прогнозом с NEWS.ru генеральный директор аналитического АБ-Центра Алексей Плугов. Среди причин — завершение сезона урожая в России и поток импортной продукции на фоне ослабления рубля до 96 за доллар, объяснил эксперт. Он добавил, что огурцы и помидоры могут подорожать в 2,5 раза по этим же причинам.

Сезон закончится, и цены начнут расти. Это происходит ежегодно. Но в этом году повлияет еще и курс валют. У нас же зимой нет своих кабачков, и перцев тоже нет. А импортная продукция будет стоить дороже. Но даже если бы рубль укрепился, цены все равно выросли бы в три раза. Сейчас же до конца года перец, кабачки и баклажаны подорожают в три — пять раз, — рассуждает эксперт.

Подробнее о подорожании разных продуктов до конца этого года — в эксклюзивном материале.

Ранее NEWS.ru также писал, что рост курса доллара до отметок 95–100 рублей в последний месяц приведет к повышению цен на продукты питания в магазинах этой осенью. NEWS.ru собрал все прогнозы экспертов, которые рассказали, на сколько подорожают мясо, рыба, кофе, алкоголь и другие товары. Например, к сентябрю по сравнению с началом августа курица должна была подорожать еще на 8%, свинина — в пределах 5%, а говядина — на 1–2% (цены на нее и так уже очень высокие, а спрос падает).