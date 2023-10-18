Россиянам рассказали, как могут снизиться цены на курятину Эксперт Чеглов: розничные цены на курицу могут снизиться на 10–20%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие полторы — две недели цены на курицу в торговых сетях могут снизиться на 10–20%, заявил NEWS.ru профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так эксперт прокомментировал сообщение ФАС о снижении крупнейшими производителями курятины оптовых цен. При этом сильнее всего упадут цены на продукцию низкоценового сегмента, считает эксперт.

В течение полутора — двух недель торговые сети начнут транслировать снижение оптовых цен на курицу на розницу. Прежде всего оно коснется тушки бройлера, крыльев, суповых наборов, то есть низкоценового сегмента. Здесь цены могут снизиться на 15–20%, а более «деликатесное» мясо вряд ли подешевеет больше чем на 10%, — заявил Чеглов.

По его словам, мясо курицы является социально значимым продуктом и находится «на контроле правительства». То, что крупнейшие производители отреагировали, не дожидаясь результатов расследования ФАС, уже о многом говорит, подчеркнул эксперт. Если жесткой реакции властей не последует, то под Новый год можно ждать очередного подъема цен, в том числе на свинину. Если же ФАС обнаружит ценовое нарушение, то цены снизятся более заметно и рост цен на курицу «уляжется» в целом в тренд объявленной инфляции, резюмировал эксперт.

В конце июля розничные цены на куриное мясо побили исторический рекорд, поднявшись до 196,93 рубля за килограмм. Это выше рекорда апреля 2022 года, когда после начала спецоперации на Украине и первых санкций цена курицы составляла 191,84 рубля за килограмм. В августе ФАС начала проверку обоснованности роста цен мяса у производителей. Тогда ведомство потребовало от трех предприятий информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию, а также обоснование причин повышения стоимости.