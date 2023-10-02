Производители мяса курицы объяснятся перед ФАС из-за цен на продукты ФАС проверит обоснованность цен у трех крупных производителей куриного мяса

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила трем крупным производителям мяса курицы запросы с целью провести анализ на обоснованность установленных цен на продукты, следует из заявления на сайте ведомства. В нем говорится, ПАО «Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье» занимают доминирующее положении на рынке товаров, что дает им возможность влиять на конкурентов.

Компании совместно могут оказывать воздействие на конкурентную среду, аналогичное воздействию единоличного хозсубъекта, занимающего доминирующее положение, — говорится в сообщении.

В ФАС пояснили, что если будет установлен факт злоупотребления этих компаний своим положением, то в отношении них будут приняты меры антимонопольного реагирования, в том числе оборотные штрафы.

Ранее ФАС возбудила в отношении оператора сотовой связи ПАО «МегаФон» административное дело за необоснованное повышение цен: компания подняла плату по тарифам в 2023 году в среднем на 10,24%. Это коснулось свыше 8,2 млн абонентов.

Также ведомство открыло несколько административных дел в отношении компаний, работающих на российском рынке нефтепродуктов. По итогам проверки были выявлены признаки нарушения закона о защите конкуренции.