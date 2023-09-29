ФАС возбудила сразу несколько дел после проверки на рынке топлива

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Федеральная антимонопольная служба возбудила несколько административных дел в отношении компаний, работающих на российском рынке нефтепродуктов, сообщила пресс-служба ведомства. По итогам проверки были выявлены признаки нарушения закона о защите конкуренции.

ФАС начала возбуждать антимонопольные дела по итогам первичного анализа на рынке нефтепродуктов, — говорится в публикации.

По данным ведомства, территориальные органы ведомства выявили признаки нарушения закона о защите конкуренции. В частности, возбуждены дела в отношении АО «Осколнефтеснаб», OOO «Газпромнефть — Региональные продажи», ООО «Гудвил-А» и ООО «Реалграмм». Как подчеркивается, компании реализовывали топливо по завышенной цене.

Кроме того, в отношении компаний ООО «Ильский НПЗ им. А. А. Шамара» и ООО «Славянск ЭКО» возбудило дело по признакам заключения антиконкурентного соглашения.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила в отношении оператора сотовой связи ПАО «МегаФон» административное дело за необоснованное повышение цен: компания подняла плату по тарифам в 2023 году в среднем на 10,24%. Это коснулось свыше 8,2 млн абонентов.