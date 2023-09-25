ФАС возбудила дело в отношении «МегаФона» за необоснованное повышение цен

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила в отношении оператора сотовой связи ПАО «МегаФон» административное дело за повышение цен, сообщается на сайте ведомства. Как отмечается, компания подняла плату по тарифам в 2023 году в среднем на 10,24%. Это коснулось свыше 8,2 млн абонентов. В ФАС расценивают данные меры как необоснованные.

В службе напомнили, что расследование повышения тарифов сотовой связи мобильными операторами началось в декабре 2022 года. Уточняется, что операторы Теле2 и «Билайн» представили данные, подтверждающие увеличение затрат.

При этом данные финансовой отчетности ПАО «МегаФон» свидетельствуют о значительном снижении расходов компании и росте чистой прибыли. В этой связи ФАС России пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов у ПАО «МегаФон» нет, — говорится в сообщении.

В результате ФАС России возбудила в отношении ПАО «Мегафон» антимонопольное дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. В случае установления вины оператору связи грозит штраф в соответствии с ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей.

Отмечается, что в декабре 2022 года служба также признала «МегаФон» нарушившим антимонопольное законодательство и выдала предписание о снижении тарифов. Однако компания решила обжаловать его в суде и не исполнила его.

Ранее ФАС потребовала от ключевых мобильных операторов в России отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Постановление касается компаний МТС, Tele2, «Билайн» и «МегаФон».