Российских мобильных операторов заставили отменить плату за одну из услуг ФАС обязала ключевых мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ключевые мобильные операторы в России будут вынуждены отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств в соответствии с требованием Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Постановление касается компаний МТС, Tele2, «Билайн» и «МегаФон», и выполнить его необходимо в течение месяца.

МТС, «МегаФон», «Билайн» и Теле2 должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств в течение месяца и не допустить ограничения подобного функционала для абонентов. В случае неисполнения предупреждений ведомство вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства, — сообщил регулятор.

Как уточнили в ведомстве, еще в августе операторам были направлены запросы с целью установить все обстоятельства и детали по этому вопросу. Веских обоснований экономического или технологического характера компании не предоставили.

Ранее в МТС предупредили о решении повысить цены на тарифы из-за роста стоимости оборудования, а также в связи с модернизацией сетей, необходимой на фоне увеличения трафика для поддержки качества связи. Как ожидается, тарифы вырастут не менее чем на 10%. Рост стоимости услуг сотовой связи должен произойти 28 сентября.