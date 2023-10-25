Путин рассказал, как добиться снижения цен на курятину Путин предложил закупать курятину у дружественных стран для стабилизации цен

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн заседания кабмина спросил главу Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева о причинах роста цен на курятину. Глава государства предложил закупать мясо птицы в дружественных странах для стабилизации ситуации. С начала года цена на мясо птицы выросла на 27%.

Они-то ладно, они бизнесом занимаются, а правительство должно вовремя включать известные механизмы, в том числе и закупку по импорту у ближайших наших соседей, — сказал президент.

В конце июля розничные цены на куриное мясо побили исторический рекорд, поднявшись до 196,93 рубля за килограмм. Это выше рекорда апреля 2022 года, когда после начала спецоперации на Украине и связанных с этим санкций цена килограмма курицы составила 191,84 рубля.

В августе ФАС начала проверку обоснованности роста цен мяса у производителей. Тогда ведомство потребовало от трех предприятий информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию, а также обоснование причин повышения стоимости.

В октябре профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что в ближайшее время цены на курицу в торговых сетях могут снизиться на 10–20%,. Так эксперт прокомментировал сообщение ФАС о снижении крупнейшими производителями курятины оптовых цен. При этом сильнее всего упадут цены на продукцию низкоценового сегмента, считает эксперт.