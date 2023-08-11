ФАС проверяет рост цен на мясо у производителей РБК: ФАС проверяет обоснованность роста стоимости мяса у производителей

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку обоснованности роста цен мяса у производителей, сообщает РБК, ссылаясь на участников совещания в Минсельхозе. По данным издания, вопрос о ценах на курицу и свинину обсуждался и внутри ведомства.

Начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко рассказала на заседании в Минсельхозе, что соответствующие запросы направлены трем предприятиям. Речь идет о группе «Черкизово» и еще двух других крупных участниках рынка, которых представитель ФАС не назвала.

Ведомство требует от них информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию, а также обоснование причин повышения стоимости. При этом запрос в «Черкизово» объясняется доминирующим положением, поскольку компания отчиталась ФАС о росте цен более чем на 5%. Реакция антимонопольщиков последует после анализа ответов.

Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что в ближайшей перспективе возможен рост цен на зерно, которые на данный момент уже нестабильные. По его словам, увеличение стоимости будет в основном происходить на Европейском континенте, поскольку зависит от продовольственной инфляции. При этом, отметил Патрушев, этот показатель в России на данный момент незначительный.