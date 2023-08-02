Цены на мясо: насколько подорожают курица, говядина и свинина Как на них повлияет падение рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Розничные цены на куриное мясо поставили исторический рекорд — почти 200 руб. за килограмм. Цены на говядину уже несколько месяцев составляют почти 500 руб. Причина — ослабление рубля из-за санкций, которое приводит к подорожанию добавок для кормов, импортных лекарств и сельскохозяйственной техники. Как цены вырастут к сентябрю, читайте в эксклюзивном материале NEWS.ru.

Как в целом дорожают продукты в России

Цены на продукты питания, к примеру, в июне 2023 года по отношению к июню 2022 года в целом показывали рост, сообщили NEWS.ru в экспертно-аналитическом центре агробизнеса «АБ-Центр». Там проанализировали динамику по 123 товарам, из них снижение цен наблюдалось только у 52.

В то же время уровень инфляции в июне 2023-го по сравнению с июнем 2022-го составил 3,24%, а рост цен выше инфляции показали 38 товаров из 123. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что продовольствие в целом хоть и подорожало за год, но на продукты цены росли медленнее общей инфляции.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как подорожало мясо в России

На днях Forbes написал о том, что розничные цены на куриное мясо в конце июля побили исторический рекорд — 196,93 руб. за килограмм. Это выше рекорда апреля 2022 года, когда после начала спецоперации на Украине и первых санкций цена курицы составляла 191,84 рубля за килограмм. К апрелю 2023 года она подешевела до 170 руб., но за последние три месяца подорожала на 14–15%. За два года цены и вовсе выросли на 18,1%. Но это — только официальная статистика Росстата.

По данным же аналитической компании Emeat, в розничных сетях куриная тушка в июне стоила гораздо дороже — в среднем 270 рублей за килограмм. При этом диапазон цен довольно широк — от 200 до 350 рублей за килограмм. Такое расхождение с официальной статистикой в Emeat объясняют тем, что проводят анализ по крупным розничным сетям.

Цифры Росстата в беседе с NEWS.ru подтверждает генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Он также отмечает, что уже несколько месяцев на очень высоких уровнях держится цена на говядину — в конце июля килограмм мяса на кости стоил 494,81 руб. (рост на 1% за три месяца, но почти на 30% за два года). Свинина на кости в конце прошлого месяца стоила 312,58 руб. за килограмм (за три месяца подорожала на 2%, а за два года — на 7,3%).

Дороже всего сейчас россиянам обходится баранина на кости. За три месяца она подорожала на 6,8%, до 589,76 руб. за килограмм, говорит Плугов. А за два года — на 21,6%. Причина в том, что объемы ее производства незначительны по сравнению с прочими видами мяса, но спрос на нее достаточно высок в мусульманских и некоторых других регионах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько и какое мясо производят в России

Всего за прошлый год в России было произведено почти 11,8 млн тонн мяса. И больше всего — мяса птицы, 5,3 млн тонн (около 45% от всего мяса). Затем идет свинина — 4,5 млн тонн (около 39%), говядина — 1,6 млн тонн (около 14%).

Дальше счет идет уже не на миллионы, а на тысячи тонн. К примеру, баранины произвели всего 160 тыс. тонн, или 1,4% от всего мяса. Прочих видов мяса (козлятины, кролика, конины) — 126 тыс. тонн, или чуть больше 1% от всего мяса.

Почему растут цены на мясо

В Минсельхозе еще в середине июля спешили заверить россиян, что подорожание той же курицы носит сезонный характер и с мясом птицы в России все хорошо. То есть дефицита не будет.

Ранее еще одним фактором роста цен аналитики называли проблемы с грузоперевозками и дорогие горюче-смазочные материалы, в первую очередь бензин, из-за чего растут логистические затраты. А ограниченная доступность оборудования для птицефабрик отмечается и по сей день, писал Forbes.

Плугов также отмечает, что цены растут из-за ослабления курса рубля, которое приводит к удорожанию кормовых добавок (в том числе витаминов), импортных лекарств (например, антибиотиков) и сельскохозяйственного оборудования. Говоря же конкретно о говядине, эксперт отмечает ее высокую себестоимость. «Чтобы вырастить птицу на убой, нужен месяц, свинью — полгода, а для быка это порой несколько лет», — резюмирует он.

В связи с высокими ценами на говядину ее потребление в России сокращается, добавляет аналитик.

Что с ценами на мясо будет дальше

Плугов ждет, что рост цен на мясо продолжится, но не будет длительным. Ведь скоро ожидается высокий урожай зерна, а это означает снижение цен на корма. Тем не менее ослабление рубля все еще стимулирует продавцов менять ценники.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эксперт полагает, что к сентябрю курица может подорожать еще на 8%, свинина — в пределах 5%, а говядина — на 1–2%, потому что цены на нее и так уже очень высокие, а спрос падает. Предпосылок для сильного роста цен на баранину нет, он также может составить 1–2%.

Как будут бороться с повышением цен

Еще в мае производители колбасы обратились в Минсельхоз с просьбой ограничить продажу курицы за границу, чтобы ее было больше на внутреннем рынке и это стабилизировало цены. Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) предложил ввести ограничения на экспорт курицы или квоту на беспошлинный импорт курицы.

Тогда поводом для обращения стало то, что в опте впервые с 2014 года тушка курицы в пересчете на килограмм стала стоить больше, чем свиная полутуша. Эксперты тогда связывали рост цен с временным повышенным спросом, так как многие видели в курице самый дешевый источник белка и диетического мяса.

Сейчас ряд аналитиков видит, что спрос у россиян перераспределяется с курицы на свинину, которая не дорожает такими темпами. И это создает почву для конкуренции между производителями того и другого продукта. Впрочем, килограмм свинины на кости в рознице пока все равно дороже килограмма курицы — 312,58 руб. против 196,93 руб.

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